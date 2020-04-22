世界地球日！3個愛地球的人美心美珠寶
今年4月22日是世界地球日50周年，環保意識在這些年的推動下愈來愈受到重視，許多精品集團和大品牌對環境的保育與重視程度與日劇增，精品時尚不再必須犧牲環境、和地球做對。在頒獎典禮的紅毯上，就有愈來愈多的女明星選擇「回收」重穿舊的禮服出席活動，連英國凱特王妃也身體力行。不過，搭配華服的珠寶鐘表，也有同樣令人安心的選擇嗎？
在國際一線精品品牌中，家族經營的蕭邦（Chopard）可以說是最早大力投入環保的品牌。在2013年開始，品牌就走上「邁向永續精品之旅程」（The Journey to Sustainable Luxury），陸續開始、並於2018年七月起推出的所有作品都已經100%採用環保單位認證核可符合倫理道德標準的金原料製作，表示開採金原料的礦工都有獲得公平交易對待、開採的過程也以環保的方式進行，減低對地球的負擔。
除此之外，腕表最常使用的不鏽鋼材質，蕭邦也針對此研發出全新的Lucent Steel A223精鋼，70%的原料為回收鋼材，但透過優化的冶煉方式處理，Lucent Steel A223均勻一致的晶體結構、出色淨度在光線的訪攝下，光澤和亮度堪比金質，是蕭邦專利精鋼材料。
美國品牌Tiffany & Co.長期投入反盜獵走私動物，尤其致力於保護非洲大象，因為大自然動物不但是品牌創作的靈感來源，非洲更孕育了Tiffany的鑽石。品牌在2016年與2017年攜手大象危機基金會（Elephant Crisis Fund，簡稱ECF），廣昭時尚界人士響應#knotonmyplanet活動，終結象牙走私。之後更於2018年開始推出Tiffany Save the Wild系列珠寶為ECF義賣。ECF是由拯救大象組織（Save the Elephants）、野生動物保育團體（Wildlife Conservation Network）與李奧納多狄卡皮歐同名基金會（Leonardo DiCaprio）以遏止捕殺大象及象牙走私與需求為目標而共同參與設立的機構。
眾所周知，好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐致力環保多年，不但長期茹素、連他的豪宅都是環保材質打造、使用永續能源。他自己還投資了Diamond Foundry這個鑽石品牌，看好環保鑽石產業。與早期以壓造的人造鑽石不同，全新的「未來鑽石」（Lab-Grown Diamond）是在實驗室內創造讓鑽石能夠生長的環境，以「培養」的方式讓鑽石在實驗室內自然成長出來。這些新一代人造鑽石品牌中，以太陽能為能源的Diamond Foundry是全世界第一個受到認證的零碳排放的鑽石品牌，在台灣由複合品牌店JOY COLORi獨家引進。
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