居家防疫清潔別忽略小細節！家事達人教你這樣做

防疫期間外出一定要勤洗手、戴口罩、保持社交距離，居家的角落也可能藏有被忽略的病菌，日常生活中的清潔功夫一定要做足。家事達人Mr.許提醒，進家門時常常把外面的髒污帶回家，所以第一道清潔程序很重要，可先噴灑隨身攜帶的肌膚清潔防護液後再進門；另外每天都要確實做好居家清潔，尤其要留意環境中經常觸摸的小細節。

家事達人Mr.許指出，衣服纖維很容易附著髒污，回家後的衣服一定要跟乾淨衣物分開放置，避免交叉污染；手機、錢包、鑰匙、耳機等隨身物品最容易傳播病菌，電腦鍵盤、家電遙控器、燈具開關及門、冰箱、抽屜、櫃子的把手等家裡最常觸碰之處也是最容易被忽略的部分，一定要記得每天做清潔，可適量直接噴灑環境抗菌液或是將環境抗菌液噴灑在乾淨的軟布上再仔細擦拭。

家中的地板使用面積最廣，家事達人Mr.許建議盡量每天清潔與拖地，廁所、冷氣出風口也可噴灑環境抗菌液，但應選擇對人體與物品無害的清潔劑，或是使用可幫助空氣清潔的霧化機。

白因子環境抗菌液採用日本製程技術的低濃度弱酸性次氯酸（HOCl），針對快速清潔家中物品表面病菌及異味所設計，使用後不需再用清水沖洗，不像使用漂白水時必須配戴手套，也沒有漂白水、酒精的刺鼻味，可用於清潔地板、家具、個人物品、玩具以及冰箱、冷氣等空間除臭，也可用於霧化機。