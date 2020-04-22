H&M攜手Desmond & Dempsey把澳洲海岸風光穿上身 即使在家穿也舒服又時髦

防疫期間減少外出，也要把自己妝點的美美的！H&M就找來倫敦居家服飾品牌合作Desmond & Dempsey推出迷你系列女裝，運用了靈感源自澳洲海岸的印花，創造出既舒適又時髦的款式。而同樣是平價時尚的ZARA春夏系列女裝則呈現浪漫、女性化的精緻感，以輕鬆休閒的視覺，散發出既奢華又頹然的氣息。

H&M與Desmond & Dempsey聯名系列，以隨興輪廓及天然面料製作而成，包括連身裙、上衣與其他基本單品。大量的採用天然亞麻、棉紗等素材為主，加上手工製作的獨特印花圖案，其靈感源自品牌創辦人Molly Goddard與Joel Jeffery的家鄉澳洲。所以可見，棕櫚樹及植物元素以連續圖案或點綴Toile de Jouy法式印花，其顏色也以泥黃、磚紅、天藍、森林綠及柔和的米色等自然色系為主。而此次的聯名，更讓原本中價位的Desmond & Dempsey服飾，顯得親民許多，最低390元就能入手。

ZARA的春夏女裝風格圍繞了「浪漫主義」前行，結合了精緻感與輕鬆休閒的魅力。圖／ZARA提供

而ZARA的春夏女裝風格圍繞了「浪漫主義」前行，結合了精緻感與輕鬆休閒的魅力，因此採取柔軟的洗水天鵝絨搭配提花上衣和帶有光澤感的錦緞裙擺。或是要表達服飾的質感和特色，於是ZARA將復古格紋、厚實的亞蘭針織和皮革戰靴融合在一起，呈現出懷舊氛圍。加上流動的輪廓，讓春夏系列的造型帶出修長線條，不規則之中顯現出浪漫時尚的氣場，誰說在家裡工作不能穿呢？

H&M與Desmond & Dempsey聯名系列印花長版上衣999元。圖／H&M提供

H&M與Desmond & Dempsey聯名系列綁帶印花上衣699元。圖／H&M提供

H&M與Desmond & Dempsey聯名系列印花連身裙1,499元。圖／H&M提供