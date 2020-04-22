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新光三越、遠百「日韓展」 用國民美食解旅遊癮

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越「2020日韓商品展」，集結日韓國民美食。圖／新光三越提供
新光三越「2020日韓商品展」，集結日韓國民美食。圖／新光三越提供

日韓旅遊一向是國人最愛前往的地點，全民防疫時刻雖然暫時無法出國，板橋大遠百、新光三越台北南西店不約而同推出「日韓展」，讓民眾一解日韓美食的癮、趁機補貨。

●新光三越「2020日韓商品展」

新光三越台北南西店4/23至5/10推出「2020日韓商品展」，有超過20家來自日本韓國超人氣攤販連線，其中8家為南西店首度登場，像是豚珍館拉麵、三味糖餅、Paidal卡娜赫拉/角落小夥伴聯名商品、韓星朴敘俊代言的韓國CJ海苔酥、BIG BIG WORLD炸雞、親子鯛魚燒、小樽琉璃、高原木材及MASSY毛巾等。

現場日韓美食對決，日本「豚珍館拉麵」引進超道地拉麵，排隊國民美食「親子鯛魚燒」外皮酥脆，爆漿內餡的國民美食鯛魚燒，銅板價45元就能吃得到。韓國代表有IG人氣甜點「三味糖餅」，炸得熱呼呼的糖餅配上香甜的芝麻砂糖及果仁，加上巧克力榛果醬及冰淇淋。還有韓國街頭小吃炸雞跟起司熱狗。

除了有眾多日韓美食之外，台北南西店也特蒐卡哇伊日系角色聯名，像是「角落小夥伴」、「Hello kitty」、「卡娜赫拉的小動物」的可愛周邊商品。

●板橋大遠百「韓日春之季」

板橋大遠百即日起至5月3日在7樓活動中心及B1手扶梯口舉辦「韓日春之季」，現場以韓、日國民美食、必買伴手禮為主題，蒐羅熱門商品，期間推出每日限量好物優惠。4/23圃多美辣牛肉湯刀切麵，售價299元，買1送1；4/24麴醇堂水蜜桃馬格利酒，原價280元，買1送1。4/25濟洲牛島花生馬格利酒，原價290元，買1送1。

4/26漢方人蔘松茸緊緻拉提眼霜，原價1,880元，推薦價890元；4/27原辰安瓶保濕精華乳+化妝水，原價1,560元，推薦價990元；4/28日本進口不鏽鋼活性碳濾油壺組，原價6,700元，推薦價2300元；4/29日本製京都包多款，售價880~1,480元，優惠價買1送1。板橋大遠百韓日春之季，要給消費者滿滿的日韓體驗。在「韓日春之季」現場單筆消費滿500元送日韓好禮，4/22-4/23送御多福-若狹塗夫妻筷組、4/24-4/25送三層保鮮盒、4/26送超含水面膜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

三味糖餅蜂蜜堅果糖餅、Nutella巧克力冰淇淋糖餅，推薦價50元/100元。圖／新光三越提供
三味糖餅蜂蜜堅果糖餅、Nutella巧克力冰淇淋糖餅，推薦價50元/100元。圖／新光三越提供
親子小鯛魚燒60元/8個。圖／新光三越提供
親子小鯛魚燒60元/8個。圖／新光三越提供
板橋大遠百即日起至5月3日推出「韓日春之季」。圖／遠百提供
板橋大遠百即日起至5月3日推出「韓日春之季」。圖／遠百提供
豚珍館濃厚豚骨醬油地獄拉麵，推薦價260元。圖／新光三越提供
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