永遠的君主 李敏鎬大秀馬術紳仕風 浪琴表勁帥加持
韓劇「永遠的君主」日前在Netflix開播，劇中男女主角李敏鎬、鄭恩彩都成近期熱搜焦點。而第一集中當飾演女總理的鄭恩彩首次與李敏鎬相遇時，兩人正處於騎馬訓練場上，不僅李敏鎬一身藍色長版的雙排釦大衣跟皮手套帥氣爆棚，更讓人發現原來他手上還配戴了一只浪琴（Longines）的巨擘（MASTER）系列全日曆月相腕表。
其實浪琴表早從1912年已贊助國際性質的馬術障礙賽，近十年來，浪琴更在全世界贊助超過數十項的馬術相關比賽，從平地、障礙、耐力賽事，無所不包；而本次李敏鎬配戴的巨擘（MASTER）系列全日曆月相腕表，具有星期、月份、日期、月相與時間顯示，並具備計時碼表功能。42毫米的精鋼表殼中，銀色麥粒紋表面更漆繪以阿拉伯數字相當古典，也符合李敏鎬在劇中的紳士斯文形象。
有趣的是，今年年初另一檔超人氣韓劇「梨泰院CLASS」中，朴敘俊也曾配戴過萬寶龍（Montblanc）的全日曆月相腕表，同款式並曾為「金牌特務」男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）出席第26屆美國演員工會獎時選用。所謂的「全日曆月相（full-calendar）」功能是指包含時間、日期、星期、月份等各種功能，雖然無法分辨大小月份，但一年之中每一刻的時間資訊都已齊備，只能說無論東西方，原來男星品味有志一同啊！
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