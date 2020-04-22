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頂級保養RéVive推「滴肌精」籲別以為戴口罩可以抗老

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
全效複合抗氧精華。 圖／RéVive提供
全效複合抗氧精華。 圖／RéVive提供

受到新冠肺炎疫情影響，大家紛紛戴上口罩防疫，但卻也在不知不覺中鬆懈了肌膚保養的重要性，頂級醫美保養品牌RéVive提醒，除了口罩悶出新的肌膚危機外，生活中紫爆霧霾指數、空汙輻射、懸浮微粒、生活壓力等造成肌膚老化的環境威脅，是不可能因為戴上口罩而就可以減緩肌膚老化速度的。

趕搭母親節商機，RéVive推出全新「全效複合抗氧精華」，定位為肌膚滴肌精，訴求濃縮的一滴，卻能量滿滿，可讓肌膚亮白、膨潤柔嫩、保濕舒緩、抗氧修護，並增強防禦力。

RéVive指出，濃縮的一滴「全效複合抗氧精華」除有品牌獨家的抗老科技成分外，另還有萃取高濃度的「高山火絨草精萃」可深度滋潤修護、舒緩鎮靜肌膚。同時，還添加「豌豆發酵液精萃」可改善暗沉蠟黃，並導入「薑黃、綠茶萃取、維他命A、C、E」等多重抗氧逆齡複合精萃，幫助肌膚對抗環境侵擾及自由基的產生。

RéVive並建議，可將「全效複合抗氧精華」滴入「光采再生活膚霜」中混合使用，加速肌膚抗氧循環力，從源頭改善肌膚問題，再現嫩、透、亮。

最新上市的「全效複合抗氧精華」，這次也納入母親節特惠，推出逆齡發光新品組合「抗氧防禦組」72折。

此外，今年母親節RéVive另也針對經典熱銷冠軍「光采再生活膚霜」祭出限定特惠「光采再生活膚組」買大送小77折。以及「晚安眼膜組」，訴求可緊實膨潤眼周，改善細紋黑眼圈。

口罩 母親節 老化

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