香港蘇富比最大場線上烈酒拍賣 輕井澤黑命之水領銜

線上拍賣因疫情蔓延而需求快速增長,香港蘇富比(Sotheby’s)在4、5月加碼增場線上洋酒拍賣。即日起至5月5日止的「點滴成金:威士忌、茅台及其他烈酒」為香港蘇富比歷來最大線上烈酒拍賣,由輕井澤黑命之水50年1968領銜。緊接著於下週4月28日起競標至5月12日止的「葡萄酒專場 『精彩窖藏珍釀』第二部分」,則是香港蘇富比首個葡萄酒網上拍賣,拍品來自一位重要亞洲藏家蒐集多年之窖藏,涵蓋一系列波爾多佳釀,如瑪歌堡1996年及白馬堡2009年,也包括不少年份極佳的香檳。

香港蘇富比「點滴成金:威士忌、茅台及其他烈酒」共推出逾130件拍品,領銜的輕井澤黑命之水50年1968,桶號6223,於2018年時僅推出248瓶,非常珍罕。焦點之一Mortlach 75年Gordon & Macphail Generations是存世裝瓶最久的威士忌,此前酒齡最高的威士忌紀錄由與此酒同屬Generations系列的Mortlach 70年威士忌創下;成立於1895年Gordon & MacPhail是蘇格蘭威士忌史上最悠久的高級獨立裝瓶廠。而單瓶連酒杯套裝The Macallan Duncan Taylor The Rarest Collection 42年1969,則最悠久的獨立裝瓶釀之一,配Glencairn雕刻水晶杯及有純度標記的銀酒塞,酒盒的原材料是盛載此原酒的#6860號桶,估價17萬港元起。

已結束酒廠之作一直是拍賣會上的熱門品項。著名羽生蒸餾所出來的伊知郎撲克牌系列就是窖藏不可或缺的必備品。此次有單瓶羽生伊知郎撲克牌系列梅花A桶號9523上拍,是Puncheon水楢桶威士忌,估價11萬港元起。而來自Coleburn蒸餾廠的Samaroli Flowers 12年,是已故傳奇裝瓶商Silvano Samaroli經典的花卉系列,估價24,000港元起。

4月28日起的葡萄酒專場「精彩窖藏珍釀」第二部分,除了瑪歌堡1996年及白馬堡2009年等波爾多佳釀,香檳則有Krug 1990年、Salon Le Mesnil 2002 年,90年代的Dom Pérignon Rosé等。此外,近年來備受矚目的澳洲Penfolds及加州Joseph Phelps,也都是收藏焦點。

※提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。