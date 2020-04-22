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Stayreal致敬披頭四打造聯名款 告五人搶先演繹力推粉絲都入坑
英國傳奇搖滾樂團披頭四（The Beatles）至今仍影響許多音樂人，甚至是電影的創作。而今年適逢樂團成立的60周年，潮牌Stayreal為了向其致敬，因此推出了以經典元素為主題的聯名系列服飾，並找來受到矚目的「告五人」樂團成員，率先穿上演繹，傳達新世代的音樂夢。
首次擔任Stayreal聯名系列宣傳大使的告五人成員們，也自招當得知要拍攝形象照時「每天都期待著可以穿上這次的聯名服裝」，三人還特別開始積極健身，除了重訓跟有氧運動外，也有進行飲食控制。身為鼓手的哲謙（謙哥）還提到印有黃色潛水艇圖案的襯衫，穿起來很平易近人，不禁聯想到擔任音樂老師時，教小朋友唱英文歌的美好回憶。並表示「四人圖像剪影的黃色T恤也很喜歡，帶點普普風的藝術感，身為The Beatles的粉絲一定要擁有這一件！」
Stayreal特別選在The Beatles 60周年之際向經典致敬，首度推出聯名系列，利用了以The Beatles的經典圖騰加上品牌擅長的創意概念。大包括The Beatles經典動畫《黃色潛水艇》、蘋果唱片公司標誌、《HELP!》專輯封面四人高舉雙手的剪影，以及《Abbey Road》專輯四人過馬路的經典照…等，都是這次聯名服裝與配件亮點。除了有招牌的寬版T恤之外，Stayreal還打造了牛仔布面料的短袖襯衫，以及文青小立領襯衫，呼應了披頭四當年的穿著風格。而將The Beatles創立的蘋果公司經典圖騰，變成實用的造型零錢包，更是樂迷必收單品。
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