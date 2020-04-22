4800萬畫素4鏡頭主相機＋6.4吋旗艦級螢幕！三星Galaxy A31單機價萬元有找

Samsung Galaxy A系列手機向來是高CP值手機的首選，也深受年輕族群喜愛，在台灣屢創銷售佳績，根據市調機構統計今年3月全台最暢銷智慧手機TOP 10，Samsung Galaxy A系列就有A51、A20、A71、A30s等4款上榜。台灣三星持續搶攻中階市場，宣布推出全新的Samsung Galaxy A31，搭載旗艦級6.4吋Infinity－U極限全螢幕、4,800萬4鏡頭主相機、5,000mAh電量等高規格，搭配時尚3D類玻璃背蓋設計，單機價萬元有找超佛心，在母親節前夕開賣，也是孝親的好選擇。

Samsung Galaxy A31搭載豪華的4＋1顆鏡頭，前鏡頭為2,000萬畫素，主相機包含4,800萬畫素主鏡頭、800萬畫素123°超廣角鏡頭、500萬畫素景深鏡頭、500萬畫素40mm微距鏡頭，不論愛自拍或是拍風景、人物合照或生活中的細節都能清晰掌握，還內建多款趣味貼圖、風格圖章與絕美濾鏡，一鍵設計出獨特的自我風格照片，另有20種AI場景智慧辨識及「瑕疵檢測」功能，輕鬆拍出零失誤美照；AR貼圖功能則可創造出屬於自己的AR虛擬人偶，與親友互動更有樂趣。

搭載6.4吋Super AMOLED Infinity－U極限全螢幕的Samsung Galaxy A31，採用極窄邊框與20：9螢幕完美比例，冰晶感格紋背蓋運用幾何線條搭配3D類玻璃材質，呈現極具未來感的光澤色調，共推出「晶絢藍」、「晶絢白」、「晶絢黑」等3色，以2020年Pantone色「經典藍」作為主打色，展現優雅沉穩的潮味。