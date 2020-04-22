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母親節優惠開跑 HOLA 3千送3百、台隆官網3千現折2百
母親節檔期，生活家居通路紛推優惠，想要採購家用品，趁現在入手相對划算。HOLA 4月23日至5月20日推出滿3,000元送300元電子折價券，4月23日起至4月29日滿5,000元再加贈100元折價券。台隆手創館即日起至5月10日，官方購物網站推出商品5折起，還有網路限定「全館單筆消費滿3,000元現折200」優惠。
疫情期間，各品牌粉絲團啟動直播大軍，台隆手創館官方粉絲團推出直播限定優惠，且官網首度推出線上包裝服務，滿足自用及送禮需求。
民眾在家時間變長，料理頻率增加，台隆推薦多款居家好物，包括台隆獨家的魔法鑽石塗層平底鍋、玉子燒鍋，根據溫度升高鍋底會出現花樣，提醒烹飪者料理時間，主打不沾鍋鑽石塗層材質好清洗，清洗相當方便。日本recolte麗克特Tanto1.9L調理鍋含章魚烤盤售價4,990元，特價3,680元。疫情期間，抗菌議題特別受歡迎，TOAMIT玄關抑菌腳踏墊，一進門踩踏數下，主打由地墊本身產生的二氧化氯作用來殺菌、去除浮游異味。
HOLA特力和樂以「年輕」、「時間」與「健康」三大母親的願望做禮選推薦。在家時間變長，與家人一起在家料理享受美食就是最平凡的幸福，此時好好佈置餐桌風景，讓在家生活也能很舒適愜意，HOLA海薇波紋餐具系列原價159元起，享特價85折。
媽媽的健康是最重要的事，HOLA推出Coway旗艦環禦型空氣清淨機AP-1512HHW原價14,900元，特價9,900元，再加送HOLA禮券1,000元。HOLA義式孟斐斯埃及棉床被組雙人+HOLA 9010可水洗防蟎抗菌羽絨雙人薄被原價29,920元，合購特價9,999元。德國Medisana震動按摩槍原價8,990元，特價6,990元，加送Medisana玻璃體重計。
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