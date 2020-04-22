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環保愛鯊 雅典表捐設備追蹤近危物種 寶璣愛海洋 RaceForWater首頁完全萌化
面對疫情，人們終於開始思考與環境、自然、資源的關係。人類仰賴地球、海洋因而得益，但每年人類消耗地球、壓迫其他生物生存權益，卻是刻不容緩的重要議題。
如何保護其他物種？預先觀察、記錄是方式之一。根據資料指出，雖然全球每年有五人死於鯊魚，但每一秒就有三條鯊魚死於人類之手，同時鯊魚會吃掉生病或受傷的魚類，以保持生態系統的平衡。學名Prionace glauca的大青鯊，又稱藍鯊、鋸峰齒鯊或水鯊，並以長距離遷徙著稱，目前屬「近危（Near Threatened）」物種，雅典表（Ulysse Nardin）日前則向葡萄牙亞速爾群島大學（Azores University）海洋研究中心捐贈了一筆款項，用以購買彈出式生物追踪傳感器，將能用以標記大西洋中的鯊魚，記錄對這一瀕危物種的觀察。
除此之外，品牌總裁原本就熱愛戶外運動的寶珀（Blancpain）也有持續多年的「心繫海洋」公益活動（Blancpain Ocean Commitment，簡稱BOC），透過支持不同海洋議題，如原始海洋考察隊（Pristine Seas expeditions）、每年在聯合國紐約總部舉行的世界海洋日，以及由《經濟學人》組織的世界海洋倡議，雖然不常有正式的新聞更新，但多在官方臉書或instagram社群帳號默默更新。
此外，寶璣（Breguet）原本也贊助「海洋衛士號」得航行，這趟巡洋之旅由Race for Water海洋保護基金會團隊負責駕駛與執行，目的在改善塑膠廢料對海洋的污染，並提升大眾對海洋污染的深刻認識。海洋衛士號近期動態則是在四月20日停靠日本大阪、並將於30日離港，並可於RaceForWater網站上得到更多資訊。
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