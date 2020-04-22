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吃到飽也能帶回家！欣葉6品牌「母親節外帶餐」選擇多
受到疫情影響因素，今年母親節許多人計畫在家用餐。欣葉集團旗下欣葉台菜、唐點小聚、欣葉日本料理等6個品牌，也推出一系列外帶餐點方案或優惠，餐點型態囊括台菜、日料、港點、手抓海鮮，甚至連吃到飽菜色也都設計成套餐，讓民眾輕鬆在家享用。
「欣葉台菜」、「欣葉鐘菜」自即日起至5月31日期間，推出2～8人份的外帶套餐，適合不同人數的家庭分享。其中8人套餐，包括有香烤烏魚子與軟絲雙拼、滷南非鮑、鹹酥大草蝦、台式米糕、干貝娃娃菜等8道經典料理，每套6880元，外帶自備欣葉保溫袋再折價100元。
獲得必比登推薦的「欣葉小聚」，推出8菜1湯的寵愛媽咪餐，包含油淋土雞腿、青龍皮皮挫、三杯Q彈豬腳等菜色，以及古早味濃雞湯，適用6人享用，每套2,980元，可供外帶也可內用。同時在欣葉台菜、欣葉鐘菜與欣葉小聚，也聯合推出祝壽好運豬腳麵線禮盒，原價720元，6月20日前可享599元優惠價。
提供吃到飽服務的「欣葉日本料理Buffet」，首度將22款人氣料理，集結成5人份套餐，一次就可享用鮭魚炙燒握壽司、海老天婦羅、自然牛背肩肉牛排、扇貝佐旬菜等菜色，每套2,500元，即日起至5月30日期間，外帶再贈6吋蛋糕。
美式手抓海鮮「Dancing Crab蟹舞」推出4人份的寵愛女王餐，內含波士頓龍蝦海鮮組合包、肯瓊辛香風味豬膝等7道料理，每套3999元。「唐點小聚」則以青花椒鱸魚、鳳梨咕嚕肉等料理，規劃7道式的4人套餐，每套2,099元，可外帶也可內用，外帶加贈4盅港式雪蓮桃膠燉唐排。
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