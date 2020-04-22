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AllSaints進軍輕珠寶市場 招牌公羊頭骨Logo化身耳飾 打造個性風必備

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
繼先前推出腕表、香水等產品之後，來自東倫敦的流行品牌AllSaints決定又拓展到輕珠寶領域。圖／AllSaints提供
繼先前推出腕表、香水等產品之後，來自東倫敦的流行品牌AllSaints決定又拓展到輕珠寶領域。圖／AllSaints提供

繼先前推出腕表、香水等產品之後，來自東倫敦的流行品牌AllSaints決定又拓展到輕珠寶領域，成為一個更全面的生活風格品牌。而且2019年下半年先在英國銷售後反應不俗，因此在今年品牌也特別引進來台，就是希望熱愛個性風的女孩有更多搭配選擇。

反應的品牌服飾的設計特色，因此AllSaints的輕珠寶系列都採用黃銅材質製成，有著溫度且具復古的紋理及光澤，搭配時能讓個人風格更為突出。而這當中最具識別度的就是「公羊頭骨」系列，從AllSaints品牌Logo延伸而來，黃銅公羊頭骨配上淡水珍珠或鑲鑽的組合，展現剛毅個性之外，同時融合了優雅氣質，呈現出反轉魅力。而六角形雕刻則是今年春季的主要設計重點，外觀皆以以六角形為主，透過幾何建構所串連起來，展現品牌獨有的工業設計風格。進而衍生出耳環、手環、項鍊等不同款式。

AllSaints Kimona煙灰色石英造型項鍊1,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Kimona煙灰色石英造型項鍊1,800元。圖／AllSaints提供

而最早在去年就誕生的「晶石」系列，今年更是推出了不對稱造型耳環組，一樣以黃銅材質為基底，搭配個性六角錐形雕刻的石英墜飾，混搭出優雅中性氣質；而且隨著搭配不同顏色的石英，更能創造出神秘、前衛的魅力。全系列自4月23日起，也將在新光三越信義新天地A11專櫃、微風廣場專櫃，以及台中新光三越中港店專櫃限定銷售。

AllSaints Hex黃銅小鉚釘手環3,100元。圖／AllSaints提供
AllSaints Hex黃銅小鉚釘手環3,100元。圖／AllSaints提供

AllSaints Brigitte晶石垂吊飾耳環2,100元。圖／AllSaints提供
AllSaints Brigitte晶石垂吊飾耳環2,100元。圖／AllSaints提供

AllSaints Astral六角造型黃銅個性手環3,100元。圖／AllSaints提供
AllSaints Astral六角造型黃銅個性手環3,100元。圖／AllSaints提供

AllSaints Ram公羊頭骨造型針式耳環1,400元。圖／AllSaints提供
AllSaints Ram公羊頭骨造型針式耳環1,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Hexlink六角幾何串鍊個性手鍊3,700元。圖／AllSaints提供
AllSaints Hexlink六角幾何串鍊個性手鍊3,700元。圖／AllSaints提供

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