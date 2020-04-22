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小潘潘秀設計！操刀ATELIER SWAROVSKI花卉飾品飄仙氣
施華洛世奇（SWAROVSKI）旗下最頂級的ATELIER SWAROVSKI，向來邀請設計、時尚等各界領域人才合作，今年母親節，再度與小潘潘潘尼洛普克魯茲（Penelope Cruz）合作，設計BONTANICAL系列，兼具奢華與完美氣質，也是送給媽媽的最佳禮物。
潘尼洛普克魯茲設計的BONTANICAL系列，以世界上各地瀕臨滅絕的花卉為靈感，大量運用各種花卉，設計出項鍊、耳環與戒指等，以絕美奢華與亮眼質感，代表著母親散發出的無限光輝。
另一BAMBOO系列，則與電影製作人兼環保鬥士Susan Rockefeller合作，該系列大量運用竹子、貓熊等符號，也是呼應貓熊保育計畫，也支持大自然保護協會（The Nature Conservancy）的工作。設計中可以看到竹子的一節一節特徵，綠色與藍色水晶相映襯，大自然也是萬物之母，也藉此象徵對母親的感謝。
TIGRIS系列則從大自然河川蜿蜒找靈感，以蜜桃色密鑲施華洛世奇水晶，呈現出有機體的線條狀，如同母親對小孩的愛，纏繞著一輩子。
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