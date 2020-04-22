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跨界、聯名無所不在！瞧瞧餐飲、飯店這些新創舉

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
裕元花園酒店與面膜品牌創意結盟，母親節不只美食，還有更貼心小禮。圖／裕元花園酒店提供
裕元花園酒店與面膜品牌創意結盟，母親節不只美食，還有更貼心小禮。圖／裕元花園酒店提供

跨界、聯名新品不斷，母親節蛋糕、星巴克都有聯名款；飯店業也跨出餐飲住房的領域，結合更多精彩事物，展現新風味。

今年阿瑪迪斯、CHIFFON、Miss V Bakery三間網路超人氣蛋糕店，都以英國皇室御用茶品TWININGS經典款中最熱銷的「唐寧皇家伯爵茶」做為基底，各自打造出歐洲貴族、日系職人、美式時尚等4款風格的母親節蛋糕。像是阿瑪迪斯的「唐寧伯爵夫人」，香橙杏仁蛋糕搭以伯爵茶牛奶巧克力內餡，覆蓋覆盆子慕斯與伯爵茶牛奶巧克力，將皇家伯爵茶與多種元素融合；美式時尚的Miss V Bakery則首次研發打破蛋糕外型的「皇家伯爵聖諾黑」。

星巴克也攜手加拿大休閒背包品牌HERSCHEL SUPPLY推出一系列聯名商品，除了經典實用的不鏽鋼杯，也結合品牌專長，推出四款背包及提袋等，全系列設計以簡練的文字REDUCE、REUSE、RECYCLE做滿版設計，搭配綠色的內襯，傳達出綠色生活、永續時尚的概念。商品以各門市現場庫存為主，售完為止。

飯店業也有許多跨界作法。像是裕元花園酒店除了母親節大餐外，今年對於外帶餐點及蛋糕作法更貼心，全都加贈森田藥粧限量面膜，這款創意結盟，讓媽媽暖胃暖心還能敷臉變美麗。

台北凱撒大飯店則與新北市農業局平溪區農會跨界合作，以「珠事蔥滿幸福」為主題，端出大地盛宴。像是「珠蔥雙鮮烘蛋」，用蛋汁融合鮮甜爆漿的東石牡蠣與平溪珠蔥，感受微奢華的鮮甜；「清炒珠蔥香蝦干」以現採珠蔥加入蒜與辣椒、主廚自製養生醬料，襯出珠蔥的甘甜芬芳。王朝餐廳的口碑港點─魚翅餃與金牌蘿蔔絲酥餅，也在此季推出春季珠蔥限定版。供應至5/31，每日限量，須提前3天預約。

更有創意的跨界，來自知本老爺酒店、HOLA特力和樂、華信航空首度合作推出「試婚戀愛旅行團」徵選活動，最後從300對情侶中選出10對，免費入住3天2夜知本老爺酒店，並獲得HOLA獨家打造客製化主題房，以及華信航空台北─台東來回機票。知本老爺另推住宿專案，即起預約6/24前入住3天2夜，每人每晚3,150+10%元起，含一泊二食、春季小旅行；到知本老爺用餐，只要出示華信航空國內線登機證，也可享自助式餐廳晚餐3人同行1人免費；機場咖啡廳飲品第2杯半價、食品9折等優惠。

台北凱撒的「珠蔥季」，有各種創意料理。圖／台北凱撒提供
台北凱撒的「珠蔥季」，有各種創意料理。圖／台北凱撒提供
2020 HERSCHEL+Starbucks聯名商品。圖／星巴克提供
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星巴克聯名HERSCHEL腰肩包，售價1,080元。圖／星巴克提供
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突破傳統蛋糕外型的「伯爵聖諾黑」。圖／TWININGS提供
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知本老爺擁有三大室內戶外風呂設施，適合夫妻情侶來度假。圖／知本老爺提供
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