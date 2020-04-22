跨界、聯名無所不在！瞧瞧餐飲、飯店這些新創舉

跨界、聯名新品不斷，母親節蛋糕、星巴克都有聯名款；飯店業也跨出餐飲住房的領域，結合更多精彩事物，展現新風味。

今年阿瑪迪斯、CHIFFON、Miss V Bakery三間網路超人氣蛋糕店，都以英國皇室御用茶品TWININGS經典款中最熱銷的「唐寧皇家伯爵茶」做為基底，各自打造出歐洲貴族、日系職人、美式時尚等4款風格的母親節蛋糕。像是阿瑪迪斯的「唐寧伯爵夫人」，香橙杏仁蛋糕搭以伯爵茶牛奶巧克力內餡，覆蓋覆盆子慕斯與伯爵茶牛奶巧克力，將皇家伯爵茶與多種元素融合；美式時尚的Miss V Bakery則首次研發打破蛋糕外型的「皇家伯爵聖諾黑」。

星巴克也攜手加拿大休閒背包品牌HERSCHEL SUPPLY推出一系列聯名商品，除了經典實用的不鏽鋼杯，也結合品牌專長，推出四款背包及提袋等，全系列設計以簡練的文字REDUCE、REUSE、RECYCLE做滿版設計，搭配綠色的內襯，傳達出綠色生活、永續時尚的概念。商品以各門市現場庫存為主，售完為止。

飯店業也有許多跨界作法。像是裕元花園酒店除了母親節大餐外，今年對於外帶餐點及蛋糕作法更貼心，全都加贈森田藥粧限量面膜，這款創意結盟，讓媽媽暖胃暖心還能敷臉變美麗。

台北凱撒大飯店則與新北市農業局平溪區農會跨界合作，以「珠事蔥滿幸福」為主題，端出大地盛宴。像是「珠蔥雙鮮烘蛋」，用蛋汁融合鮮甜爆漿的東石牡蠣與平溪珠蔥，感受微奢華的鮮甜；「清炒珠蔥香蝦干」以現採珠蔥加入蒜與辣椒、主廚自製養生醬料，襯出珠蔥的甘甜芬芳。王朝餐廳的口碑港點─魚翅餃與金牌蘿蔔絲酥餅，也在此季推出春季珠蔥限定版。供應至5/31，每日限量，須提前3天預約。