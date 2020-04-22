母親節購物前必看！春夏4大品牌新包款都幫你整理好了

下個月就要迎接母親節了，許多人喜歡幫媽媽挑個百搭精品包，但又不希望有太過高調的設計，這時選擇簡約又具品牌識別度的款式最適合了！今年包括GUCCI、Saint Laurent、TOD’S、Salvatore Ferragamo都推出了嶄新的包款，不約而同都以精緻不搶戲的金屬扣飾作為重點，也都結合馬術元素概念，一次包辦率性優雅兩種風格。

GUCCI年度全新的1955 Horsebit系列，主打原為馬術配件中用來固定皮製馬韁繩的用具金屬馬銜鍊，這個雙環線條被品牌沿用至今超過60年，傳遞著GUCCI馬術歷史淵源。除了有經典翻蓋包型、水桶包等等之外，本季推出全新經典拱型輪廓外觀的提背兩用包，共有雙G Logo帆布搭配皮革滾邊或全皮革材質兩種款式可選擇。另外還有鍊帶長夾、小皮夾等小皮件，都是很符合媽媽追求方便使用需求的設計。

今年春夏推出Timeless系列商品的TOD’S，用新Logo飾釦「Timeless」裝飾斜背包、提包甚至是鞋子等單品。其中斜背包風琴內層結構大大增添實用性，推出後就受到許多時尚名人像是陳嘉樺、韓星徐智慧、朴敏英等人的喜愛。母親節更特別為這款包打造了獨家限定色和珍稀材質款式，給媽媽帶來超大的驚喜。包括只在全台新光三越TOD’S精品店獨家推出的限量Timeless磚橘色斜背包、微風廣場店獨賣的全球限量1只－珍稀材質Unique 001包款。除了Timeless斜背包之外，TOD’S春夏也推出另一款復古方包，用溫潤細膩的皮革配上復古輪廓、標誌金屬釦飾，低調雋永。

Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew以功能性為主要訴求，在今年春季推出全新Trifolio包款，以方形外觀配左右側圍可擴大、中間有三個隔層的大容量空間，再配上古金色金屬鍊條、標誌性Gancini釦飾，簡約俐落。而配合夏季特色，更特別推薦黑白帆布款、編織皮革款。