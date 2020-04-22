臉蛋天才車銀優戴卡地亞登封 自曝閉眼失敗照太可愛

號稱「臉蛋天才」的韓國新生代男神車銀優，擁有近乎完美的五官，被票選為整形範本第一名。挾著強大魅力，車銀優登上韓國女性時尚雜誌五月號的封面，而在封面上他更以獨特的個人魅力演繹卡地亞（CARTIER）的最新珠寶Clash de Cartier白K金新品，迷濛眼神令粉絲融化。他更加碼在個人IG帳號釋出自己這次參與封面故事拍攝時，沒有被選到刊登、但自己又很滿意的「自選照」，其中竟還有閉眼的失敗NG照，不做作的模樣讓粉絲大呼可愛。

卡地亞於2018年首度推出Clash de Cartier系列珠寶，設計融合鉚釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）等經常出現在卡地亞設計中的經典符碼，融合衝突元素，設計在矛盾中和諧，表達既摩登又古典的品牌風格。今年4月推出全新的白K金材質作品，包括戒指與手環，為本來只有玫瑰金的這個系列變化出全新的風貌，不論是混搭或是單獨配戴，都深具個性魅力。 CLASH DE CARTIER白K金戒指中型款，10萬1,000元。圖／卡地亞提供 「臉蛋天才」男神車銀優配戴卡地亞Clash de Cartier珠寶登上韓國女性雜誌封面。圖／取自IG @euno.o_c 「臉蛋天才」男神車銀優配戴卡地亞Clash de Cartier珠寶拍攝韓國女性雜誌，並自己釋出NG照。圖／取自IG @euno.o_c CLASH DE CARTIER白K金手環中型款，28萬7,000元。圖／卡地亞提供 「臉蛋天才」男神車銀優配戴卡地亞Clash de Cartier珠寶登上韓國女性雜誌封面。圖／取自IG @euno.o_c 「臉蛋天才」男神車銀優配戴卡地亞Clash de Cartier珠寶登上韓國女性雜誌封面。圖／取自IG @euno.o_c 「臉蛋天才」男神車銀優配戴卡地亞Clash de Cartier珠寶拍攝韓國女性雜誌，並自己釋出NG照。圖／取自IG @euno.o_c CLASH DE CARTIER玫瑰金鑲鑽項鍊，19萬2,000元。圖／卡地亞提供 「臉蛋天才」男神車銀優配戴卡地亞Clash de Cartier珠寶登上韓國女性雜誌封面。圖／取自IG @euno.o_c 「臉蛋天才」男神車銀優配戴卡地亞Clash de Cartier珠寶拍攝韓國女性雜誌，並自己釋出NG照。圖／取自IG @euno.o_c 「臉蛋天才」男神車銀優配戴卡地亞Clash de Cartier珠寶拍攝韓國女性雜誌，並自己釋出NG照。圖／取自IG @euno.o_c 「臉蛋天才」男神車銀優配戴卡地亞Clash de Cartier珠寶拍攝韓國女性雜誌，並自己釋出NG照。圖／取自IG @euno.o_c CLASH DE CARTIER玫瑰金戒指小型款，65,000元。圖／卡地亞提供 「臉蛋天才」男神車銀優配戴卡地亞Clash de Cartier珠寶拍攝韓國女性雜誌，並自己釋出NG照。圖／取自IG @euno.o_c 「臉蛋天才」男神車銀優配戴卡地亞Clash de Cartier珠寶拍攝韓國女性雜誌，並自己釋出NG照。圖／取自IG @euno.o_c