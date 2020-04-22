4人同享母親節套餐 直接送媽媽「飯店免費住一晚」

母親節即將到來，各飯店出盡奇招攬客。台北中山希爾頓逸林酒店Alley麗餐廳推出母親節餐飲優惠，包括新丁骨牛排無限享用、加碼泰式豐盛海鮮盤，每位1,780+10%，4人同行再送一晚逸林客房住宿。只限5月9日午晚餐時段、5月10日午餐時段，訂滿為止。

母親節套餐中除了「丁骨牛排吃到飽」，行政副主廚Marco還設計台式風味的「鳳凰補氣養生湯」，以中藥、土雞、豬肚、牛奶、鮮奶油燉煮，再加上當歸油補氣；加碼一人一份的泰式豐盛海鮮盤內有波士頓龍蝦半隻、台灣九孔鮑1顆、干貝1顆與花枝1份，以泰式海鮮湯呈現。最後以法式卡士達鳳梨派劃下完美句點。台式、韓式、泰式與法式美饌，如同舌尖上的旅行。