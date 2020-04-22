20、30、40女性專屬的威士忌！追劇、飲酒不孤單

過去被視為男性專屬的威士忌，在台灣，可不見得！酒商統計，威士忌也越來越受到女性歡迎，她們認為威士忌不僅是品飲，更是一種自我享受，以及一種「生活態度」。因此，酒商根據數據及統計，精算出20、30、40不同年齡層的女性最適合的威士忌佐以6部熱門片單，美酒融入劇中，飲來更有滋味。

●20歲的勇敢無畏

喝格蘭8年看《梨泰院Class》：琥珀光澤下散發著橡木芬芳與香草氣息，卻帶有微煙燻味與桂圓香氣，恰似20歲身處徬徨，卻勇於衝撞，累積出的小小成就感，甘甜滑順讓人不絕於口，不論妳是堅信自我、勇往直前的以瑞，或是靠努力翻轉不亮眼出身的秀娥，喝著格蘭8年，彷彿訴說著在這花花世界裡，各自追求自由與自我的衝勁。

喝三隻猴子看《美國小姐》：在追求夢想的旅途上，泰勒絲無畏他人眼光，以自身影響力引領年輕世代，改變同志受壓迫的處境，就像三隻猴子三重麥芽威士忌的忠旨：無拘無束，像怎麽喝就怎麼喝。無論是混搭薑汁汽水的Ginger Monkey，或是加點糖漿、苦精與橙片的Old fashioned，都能巧妙打造專屬於妳的「#MeTime」！

●迎接30歲的綻放

喝格蘭菲迪15年：以老酒混新酒的蘇羅拉Solera系統釀造，創造成熟水果的香氣跟蜂蜜香甜的多層口感，韻味極致表露無遺，就像甜美稚氣又藏有浪漫情懷的妳。

看《愛的迫降》：從穿搭品味到面對家庭事業的處世態度，女主角尹世理展現新時代女性的獨立與優雅，卻在遇到利正赫後，譜出一段浪漫揪心的愛情，那麼以紅茶、杏仁香甜酒融合格蘭菲迪15年，再加入香草奶泡，淡淡奶酒香勢必可以融化妳那外剛內柔的少女心。

看《夫婦的世界》：在感情裡的不甘，都將化為前進的動力！女主角善雨發現丈夫外遇多年後，展開一連串刺激又狗血的報復行動。30歲的妳更能掌控自己的人生主導權，純飲或加幾個小冰塊，箇中滋味由妳親嚐定義。

●享受40歲的無限

喝百富12年雙桶單一麥芽威士忌：秉持傳統手工釀造精神，使用傳統橡木桶與歐洲雪莉桶連續熟成，將水果、蜂蜜、堅果與肉桂的甜美辛香融合成的滑順芳醇，餘韻悠長而豐富，品酩之間，能細細悟出慢活與圓融的人生哲理。

看《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》：「在無法預知未來的世界，沒什麼不會發生」劇中死後鬼魂後悔生前未完成的願望清單，但人生不可能重來，不妨將百富12年加入冰球細細品嚐，隨冰球融化，品飲不同濃韻的威士忌，回味一路走來的日子，期許未來繼續前行不留遺憾。

看《婚姻故事》：以平凡樸實卻深刻銘心的鏡頭，描述一段婚姻的裂痕在無情的法律下，露出彼此可恨的面容，訴說如何相愛、衝突、最終和平分手。那麼純飲百富12年感受其中辛香豐富的純粹，在深夜反思中獲得回韻與平靜。