酪梨、芭樂還是玫瑰花？4人氣母親節蛋糕 創意又華麗
充滿感恩之情的母親節即將到來，Lady M、Café del SOL等大小甜點品牌也紛紛為媽媽們推出一系列蛋糕甜品，讓子女們傳達心意。除了起司蛋糕、千層蛋糕之外，還有酪梨、奇異果、紅心芭樂等特殊口味可供選擇，亦有搭配鮮花、羽毛、永生花等元素的華麗裝飾，適合不同媽媽們的喜好。
【Lady M】
Lady M針對母親節，精選三款熱門口味推出6吋蛋糕，於5月1日至5月3日、5月8日至5月10日於各門市限量供應。「玫瑰千層蛋糕」每一口都具有玫瑰的濃烈香氣，6吋1,800元；「提拉米蘇千層蛋糕」則是以法國法芙娜巧克力製作而成，擁有滑順口感且苦甜兼具的層次滋味，6吋1,800元。另有「經典原味千層蛋糕」，6吋1,600元。4月24日前完成預購，即可於5月1日至5月10日期間領取。
【Café del SOL】
來自福岡的鬆餅名店Café del SOL，此次與台中甜點FELICITY BAKES攜手，透過粉嫩奶油的裝飾，再加上鮮花、羽毛、永生花燈、氣球等等不同華麗元素，推出3款聯名蛋糕。4吋的鮮花款，以戚風蛋糕為主，再搭配新鮮葡萄為內餡，單款售價1,980元。6吋的蛋糕則以葡萄搭配芋泥為餡料，創造出層次的濃郁鮮甜，售價2,980～3,680元。
【ChizUP!】
網路上擁有高人氣的ChizUP!，在母親節推出「紅心皇后起司蛋糕」，將新鮮紅心芭樂拌入奶油起司中，帶來具有果香的濃郁滋味，另有黃金起司口味可供選擇，售價各為599、550元。蛋糕表面也印有紅心皇后的圖案，以及「母后吉祥」、「您辛苦了」的字樣，增添品嚐歡樂。
【MJ Handmade Patisserie 微甜室】
創意甜點工作室「MJ Handmade Patisserie 微甜室」，此次主打「綠色」元素。以新鮮酪梨製作成慕斯，搭配檸檬汁、巧克力餅乾、椰漿凍、酪梨切片等元素，推出「酪梨黛斯」，6吋880元、8吋1,180元。另外還有奇異果搭配綠葡萄的「奇異綠洲」，以及抹茶戚風蛋糕搭配香草百巧奶霜而成的「溶岩抹茶拿鐵」，兩款6吋均為780元，8吋則為1,080元。
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