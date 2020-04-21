母親節限定！Café del SOL「梅爾檸檬花朵舒芙蕾」

隨著母親節即將到來，來自日本福岡的Café del SOL自5月1日起，推出母親節限定的「梅爾檸檬花朵舒芙蕾套餐」，除了可以享受到招牌的蓬鬆舒芙蕾外，還有波特酒棉花糖、覆盆子櫻花奶蓋等搭配，為媽媽們的下午茶，增添酸甜夢幻感受。

從福岡起家的舒芙蕾Café del SOL，乃是許多旅客赴日本遊玩的口袋必吃名單之一。2018年時，Café del SOL首度跨足海外，在台北微風信義開設第一間海外門市，後又再進駐高雄漢神巨蛋。Café del SOL的鬆餅具有蓬鬆軟綿的口感，並藉由各種不同配料增添變化，還會依照節日，設計出期間限定的款式。不同於日本店以鬆餅為主，台灣門市還提供義大利麵、三明治等不同鹹點，方便客人用餐。

本次Café del SOL於台北店獨家推出的「梅爾檸檬花朵舒芙蕾」，將舒芙蕾淋上由屏東梅爾檸檬與法國鮮奶油調製而成的奶油霜，帶來酸甜的淡雅香氣。片片環繞的手工蛋白霜薄餅，以及中心的蜜蘋果花朵，也讓舒芙蕾化身成為可愛花朵，為媽媽們獻上祝福。一旁還有波特酒棉花糖相襯，藉此增添彈牙口感。針對愛吃甜的螞蟻型顧客，Café del SOL也附上特製的覆盆子波特酒糖漿，可依照個人喜好添加。套餐中另附上覆盆子櫻花奶蓋飲品，帶來滿滿的粉紅氛圍。「梅爾檸檬花朵舒芙蕾套餐」每套399元，限5月1日至5月30日期間供應。