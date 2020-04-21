不只日本有 好好集特搜「台灣在地」自然系保養美妝

在日本訴求成分天然、純粹的自然系保養、彩妝，在日本可說是一個主流路線，甚至近年這種純淨美學也吹向台灣，受到台灣消費者喜愛。但其實台灣也有自然系保養品，經營台灣在地好物的「好好集」邁入五周年跨足「生活良品選物」，與台灣在地的特色保養品牌合作，讓嚴選台灣在地的自然系保養品牌，能被更多認識。

串連線上線下已是現在購物主流，4月23日起至5月10日，好好集推出全品項單件95折、兩件以上9折，全台好好集實體專櫃與線上beauty STAGE美麗台同步展開優惠活動。

好好集特搜台灣在地美麗保養好物，擁有五十年保養品原料專業背景起家的「FOR TWENTY」，注重保養品原料有效成分比例且無多餘添加，人氣商品為橙花純露。

FOR TWENTY橙花純露100ml，680元。圖／好好集提供

採用天然礦物粉末與植物油研發，訴求上妝等於保養的純植物性唇膏「nsòu」，採用100%天然植萃油脂，以天然礦物粉末調色，使用潔顏產品即可卸除。

化妝水是每日清潔保養必備，「大目農田」萃取天然絲瓜水，水嫩保濕濕敷保濕度更佳，為肌膚做好基底保養。

大目農田絲瓜水350ml，220元。圖／好好集提供