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不只日本有 好好集特搜「台灣在地」自然系保養美妝
在日本訴求成分天然、純粹的自然系保養、彩妝，在日本可說是一個主流路線，甚至近年這種純淨美學也吹向台灣，受到台灣消費者喜愛。但其實台灣也有自然系保養品，經營台灣在地好物的「好好集」邁入五周年跨足「生活良品選物」，與台灣在地的特色保養品牌合作，讓嚴選台灣在地的自然系保養品牌，能被更多認識。
串連線上線下已是現在購物主流，4月23日起至5月10日，好好集推出全品項單件95折、兩件以上9折，全台好好集實體專櫃與線上beauty STAGE美麗台同步展開優惠活動。
好好集特搜台灣在地美麗保養好物，擁有五十年保養品原料專業背景起家的「FOR TWENTY」，注重保養品原料有效成分比例且無多餘添加，人氣商品為橙花純露。
採用天然礦物粉末與植物油研發，訴求上妝等於保養的純植物性唇膏「nsòu」，採用100%天然植萃油脂，以天然礦物粉末調色，使用潔顏產品即可卸除。
化妝水是每日清潔保養必備，「大目農田」萃取天然絲瓜水，水嫩保濕濕敷保濕度更佳，為肌膚做好基底保養。
還有台灣第一家咖啡去角質品牌「gabi+skin」、原創香氛品牌「Lilla Fé」其搖滾薔薇護唇膏，護唇同時散發薔薇甜香氣息。以及呵護孕媽咪與新生寶貝的「子有你」，萃取台灣的紅藜精華，保濕滋潤孕媽咪與新生寶貝的肌膚等眾多生活好物品牌集合。
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