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小王子太暖心 IWC品牌大使齊心線上朗讀傳遞正能量igTV首播

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
印度女演員將於今晚九點的IWC igTV播出中，朗讀小王子故事章節；左為IWC 2019年小王子聯名主題噴火戰機萬年曆腕表。圖 / IWC提供
印度女演員將於今晚九點的IWC igTV播出中，朗讀小王子故事章節；左為IWC 2019年小王子聯名主題噴火戰機萬年曆腕表。圖 / IWC提供

無論實際年齡如何，每個人的心裡多少都住著一個孩子，喜歡聽故事、保有赤子之心。日前推出「時間共享（Time well shared）」計畫的萬國表（IWC），繼續接力推出最新計畫，邀請品牌大使與好友輪番協力，朗讀經典名著「小王子」的故事，並可於網路聆聽、分享溫暖誠摯正能量。

聖艾修伯里的世界經典名著「小王子」家喻戶曉，透過小王子的純真之眼與心，在星球、玫瑰與狐狸之間，探索未知、保有勇氣，同時爬梳人與人之間的關係。小王子的故事從1943年發表以來流傳70多年，鼓勵了無數讀者，這回IWC邀請品牌大使與好友，將由印度女演員Sonam Kapoor領航，接續由電視節目主持人Raya Abirached、突尼西亞女演員Hend Sabri、意大利男演員Pierfrancesco Favino，輪番接力。首播將於今日4月21晚上九點於IWC官方instagram帳號igTV首播，之後的章節則將於每個月第二與第四個周四的台灣時間晚上九點，接續播出。

事實上，IWC這項企劃除了呼應「時間共享」計畫，過往IWC也多次推出以小王子為主題的聯名表款，將聖艾修伯里的飛行員身份，和飛行員系列腕表相連結；此外萬寶龍（Montblanc）也有以小王子為名的「聖艾修伯里書寫工具」，2018年第一代的「狐狸」、2019年第二代的「飛行員」，以及今年甫發表的「星球」。三代書寫工具各有鋼筆、鋼珠筆與原子筆，預計將於2020年結束合作關係，為故事畫上等號。

第二代的萬寶龍（Montblanc）傑作系列小王子特別款書寫工具，以「飛行員」為主題、酒紅色為視覺，推出一系列書寫筆具、墨水與筆記本。圖 / Montblanc提供。
第二代的萬寶龍（Montblanc）傑作系列小王子特別款書寫工具，以「飛行員」為主題、酒紅色為視覺，推出一系列書寫筆具、墨水與筆記本。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍第一代的小王子系列商品，除有書寫鋼筆，另有墨水與筆記本，將蔚藍與小王子的童心視覺，一併收羅，2,600元。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍第一代的小王子系列商品，除有書寫鋼筆，另有墨水與筆記本，將蔚藍與小王子的童心視覺，一併收羅，2,600元。圖 / Montblanc提供。
Montblanc第一代的Meisterstück系列小王子Doué款鋼筆，筆蓋飾以狐狸圖案、討喜逗趣，36,100元。圖 / Montblanc提供。
Montblanc第一代的Meisterstück系列小王子Doué款鋼筆，筆蓋飾以狐狸圖案、討喜逗趣，36,100元。圖 / Montblanc提供。
除了原本推出的IWC小王子聯名腕表，全新的「時間共享」計畫企圖透過故事與朗讀的溫暖分享，振奮人心。圖 / IWC提供。
除了原本推出的IWC小王子聯名腕表，全新的「時間共享」計畫企圖透過故事與朗讀的溫暖分享，振奮人心。圖 / IWC提供。

品牌 書寫 突尼西亞

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