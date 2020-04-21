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小王子太暖心 IWC品牌大使齊心線上朗讀傳遞正能量igTV首播
無論實際年齡如何，每個人的心裡多少都住著一個孩子，喜歡聽故事、保有赤子之心。日前推出「時間共享（Time well shared）」計畫的萬國表（IWC），繼續接力推出最新計畫，邀請品牌大使與好友輪番協力，朗讀經典名著「小王子」的故事，並可於網路聆聽、分享溫暖誠摯正能量。
聖艾修伯里的世界經典名著「小王子」家喻戶曉，透過小王子的純真之眼與心，在星球、玫瑰與狐狸之間，探索未知、保有勇氣，同時爬梳人與人之間的關係。小王子的故事從1943年發表以來流傳70多年，鼓勵了無數讀者，這回IWC邀請品牌大使與好友，將由印度女演員Sonam Kapoor領航，接續由電視節目主持人Raya Abirached、突尼西亞女演員Hend Sabri、意大利男演員Pierfrancesco Favino，輪番接力。首播將於今日4月21晚上九點於IWC官方instagram帳號igTV首播，之後的章節則將於每個月第二與第四個周四的台灣時間晚上九點，接續播出。
事實上，IWC這項企劃除了呼應「時間共享」計畫，過往IWC也多次推出以小王子為主題的聯名表款，將聖艾修伯里的飛行員身份，和飛行員系列腕表相連結；此外萬寶龍（Montblanc）也有以小王子為名的「聖艾修伯里書寫工具」，2018年第一代的「狐狸」、2019年第二代的「飛行員」，以及今年甫發表的「星球」。三代書寫工具各有鋼筆、鋼珠筆與原子筆，預計將於2020年結束合作關係，為故事畫上等號。
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