「神射手」范少勳 用LONGCHAMP對媽咪手比愛心

為了慶祝LONGCHAMP新光三越南西店開幕,加上母親節即將到來,作為媽媽包、休閒包款相當實用的My Pliage Signature摺疊包系列推出台灣限定2款式,新生代演員范少勳表示疫情期間都在家陪媽媽追劇,也正在物色包款送給媽媽。

范少勳說以往會挑自己喜歡的禮物,但現在會選對方式適合、喜愛的,「媽媽喜歡耐髒、耐用的深色款,我會以『Fandy Loves You』的訂製心意送給她。」他自己則偏愛中性的3D Sport後背包,或是超大容量的My Pliage Signature摺疊包訂製款,因為自己的英文名字縮寫是FF(Fandy Fan),他覺得沒哏,就改用「O.O」反而變成醒目的瞪大雙眼表情符號;而近期宅在家還去學了射箭,問他是否技術高超?他笑說,「大概在防疫距離之內可以稱為神射手吧。」