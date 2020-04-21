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「神射手」范少勳 用LONGCHAMP對媽咪手比愛心

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
范少勳手中拿的是LONGCHAMP My Pliage Club台灣限定巴黎鐵塔刺繡肩背包，售價5,400元。記者林澔一／攝影
范少勳手中拿的是LONGCHAMP My Pliage Club台灣限定巴黎鐵塔刺繡肩背包，售價5,400元。記者林澔一／攝影

為了慶祝LONGCHAMP新光三越南西店開幕，加上母親節即將到來，作為媽媽包、休閒包款相當實用的My Pliage Signature摺疊包系列推出台灣限定2款式，新生代演員范少勳表示疫情期間都在家陪媽媽追劇，也正在物色包款送給媽媽。

范少勳說以往會挑自己喜歡的禮物，但現在會選對方式適合、喜愛的，「媽媽喜歡耐髒、耐用的深色款，我會以『Fandy Loves You』的訂製心意送給她。」他自己則偏愛中性的3D Sport後背包，或是超大容量的My Pliage Signature摺疊包訂製款，因為自己的英文名字縮寫是FF（Fandy Fan），他覺得沒哏，就改用「O.O」反而變成醒目的瞪大雙眼表情符號；而近期宅在家還去學了射箭，問他是否技術高超？他笑說，「大概在防疫距離之內可以稱為神射手吧。」

LONGCHAMP台北新光三越南西店全新開幕，也是品牌首度進駐中山商圈，整體空間以溫暖雅致的香檳色調為主，陳列旅行系列及各式包款，即日起推出My Pliage Signature摺疊包的訂製服務，活動期間到母親節5月10日為止。為慶祝開幕，也同步推出母親節限定包款，其一是來自法國國旗的紅、藍色經典對比，再印上巴黎鐵塔圖樣，有旅行好心情；另一款則是以品牌象徵性的奔馬標誌，搭配溫柔時髦的奶茶色，讓媽媽也享受一下擁有限量包款的喜悅，皆各限量50個。

LONGCHAMP My Pliage Signature字母摺疊手提包，售價10,800元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP My Pliage Signature字母摺疊手提包，售價10,800元。圖／LONGCHAMP提供
范少勳詮釋3D Sport中型後背包，售價41,800元。記者林澔一／攝影
范少勳詮釋3D Sport中型後背包，售價41,800元。記者林澔一／攝影
LONGCHAMP新光三越台北南西精品店全新開幕。記者林澔一／攝影
LONGCHAMP新光三越台北南西精品店全新開幕。記者林澔一／攝影
LONGCHAMP 3D Sport中型棕色後背包，售價41,800元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP 3D Sport中型棕色後背包，售價41,800元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP My Pliage Club台灣限定巴黎鐵塔刺繡肩背包，售價5,400元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP My Pliage Club台灣限定巴黎鐵塔刺繡肩背包，售價5,400元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP My Pliage Club台灣限定經典奔馬刺繡手提包，售價5,400元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP My Pliage Club台灣限定經典奔馬刺繡手提包，售價5,400元。圖／LONGCHAMP提供
身穿黑白LGP經典Logo T恤，搭配墨綠色My Pliage Signature 字母訂製包。記者林澔一／攝影
身穿黑白LGP經典Logo T恤，搭配墨綠色My Pliage Signature 字母訂製包。記者林澔一／攝影

母親節

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