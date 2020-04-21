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「神射手」范少勳 用LONGCHAMP對媽咪手比愛心
為了慶祝LONGCHAMP新光三越南西店開幕，加上母親節即將到來，作為媽媽包、休閒包款相當實用的My Pliage Signature摺疊包系列推出台灣限定2款式，新生代演員范少勳表示疫情期間都在家陪媽媽追劇，也正在物色包款送給媽媽。
范少勳說以往會挑自己喜歡的禮物，但現在會選對方式適合、喜愛的，「媽媽喜歡耐髒、耐用的深色款，我會以『Fandy Loves You』的訂製心意送給她。」他自己則偏愛中性的3D Sport後背包，或是超大容量的My Pliage Signature摺疊包訂製款，因為自己的英文名字縮寫是FF（Fandy Fan），他覺得沒哏，就改用「O.O」反而變成醒目的瞪大雙眼表情符號；而近期宅在家還去學了射箭，問他是否技術高超？他笑說，「大概在防疫距離之內可以稱為神射手吧。」
LONGCHAMP台北新光三越南西店全新開幕，也是品牌首度進駐中山商圈，整體空間以溫暖雅致的香檳色調為主，陳列旅行系列及各式包款，即日起推出My Pliage Signature摺疊包的訂製服務，活動期間到母親節5月10日為止。為慶祝開幕，也同步推出母親節限定包款，其一是來自法國國旗的紅、藍色經典對比，再印上巴黎鐵塔圖樣，有旅行好心情；另一款則是以品牌象徵性的奔馬標誌，搭配溫柔時髦的奶茶色，讓媽媽也享受一下擁有限量包款的喜悅，皆各限量50個。
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