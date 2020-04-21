「神射手」范少勳 用LONGCHAMP對媽咪手比愛心

為了慶祝LONGCHAMP新光三越南西店開幕，加上母親節即將到來，作為媽媽包、休閒包款相當實用的My Pliage Signature摺疊包系列推出台灣限定2款式，新生代演員范少勳表示疫情期間都在家陪媽媽追劇，也正在物色包款送給媽媽。

范少勳說以往會挑自己喜歡的禮物，但現在會選對方式適合、喜愛的，「媽媽喜歡耐髒、耐用的深色款，我會以『Fandy Loves You』的訂製心意送給她。」他自己則偏愛中性的3D Sport後背包，或是超大容量的My Pliage Signature摺疊包訂製款，因為自己的英文名字縮寫是FF（Fandy Fan），他覺得沒哏，就改用「O.O」反而變成醒目的瞪大雙眼表情符號；而近期宅在家還去學了射箭，問他是否技術高超？他笑說，「大概在防疫距離之內可以稱為神射手吧。」