快訊

嚴德發公布軍艦染疫究責？國防部將於20：30召開記者會

與染疫官兵打球 成大籃球校隊7員居家隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光三越母親節拉長戰線 購物優惠、美食大餐「免出門」App就搞定

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越母親節檔期推出指定業種3千送3百優惠，線上線下同享回饋。圖／新光三越提供
新光三越母親節檔期推出指定業種3千送3百優惠，線上線下同享回饋。圖／新光三越提供

「衰退」是疫情期間百貨業績共同關鍵字，隨著消費模式改變，「應變力」則是百貨求生法則。新光三越今年母親節檔從4月23日到整個5月拉長戰線，並擴大滿千送百業種3千送3百起。另外，線上線下同享優惠，並首度號召百家餐廳推出「母親節大餐」外帶外送服務，積極透過線上線下各式服務滿足消費需求，撐住基本盤等待消費回暖。

新光三越觀察，以初夏購物節為例，顧客停留時間變短，買完美妝就離開，無法延伸購物至其他服飾等業種。雖然實體業績受疫情所創，但透過App宅配、移動式結帳機、熟客系統、美食外送等數位四大方案讓消費路徑由實體轉向線上。較去年同期App行動支付skm pay綁定成長2倍、業績成長近3倍；美麗台線上購物業績成長1倍。

母親節檔期擴大業種與天數推出線上線下同享滿千送百回饋，去年母親節首四日全館滿5千送5百，今年4月23日至4月29日首七日推出服飾、兒童、女鞋、內睡衣單櫃刷3千送3百；家用品、香氛單櫃刷5千送5百；名品、大小家電、iStore、法雅客單櫃刷1萬送5百；珠寶單櫃刷1萬送1千。

今年母親節聚餐民眾選擇在家的機會高，新光三越5月起連續31天手到號召上百家知名餐廳，只要透過新光三越App就可以將母親節限定套餐選擇外帶或外送服務送到家，在家也能方便享用母親節大餐。

另外，4月23日至5月10日將再度號召dyson、iStore、法雅客、TOD’Ｓ、COACH、LONGCHAMP等27大品牌連續18天，天天推出品牌專屬優惠。4月30日至5月31日新光三越將首度推出7大主題「購物精省券」，會員只要於App索取品牌專屬優惠券，即可享優惠價，將推出萬件商品買一送一等優惠。

4/23超級品牌日，dyson Supersonic吹風機限量桃紅色，原價16,600元，特價14,600元，買就送專用透氣髮捲梳及順髮梳。圖／新光三越提供
4/23超級品牌日，dyson Supersonic吹風機限量桃紅色，原價16,600元，特價14,600元，買就送專用透氣髮捲梳及順髮梳。圖／新光三越提供

此外，統一時代百貨台北店母親節檔期首四日(4/23～4/26)加碼化妝品、內睡衣滿2千元送250元回饋，指定業種累計消費滿5千送3百，全館單筆滿1,000元可享星巴克買一送一。另外新增線上購物平台「黑貓PAY」，可直接線上下單結帳、商品宅配到府，還可同享百貨首四日回饋。與foodpanda平台合作的餐飲品牌，由原本16家增加至43家，推出5月10日前每筆訂單滿199元可現折40元優惠。

統一時代百貨台北店擴大外送餐飲，從16家增加至43家。圖為勝政豬排腰內豬排便當200元。圖／統一時代提供
統一時代百貨台北店擴大外送餐飲，從16家增加至43家。圖為勝政豬排腰內豬排便當200元。圖／統一時代提供

因為疫情，今年4月25日的「微風之夜」特別將封館活動改為為線上直播舉辦，在4月23日至5月10 VIP會員享有各業種滿額獨家回饋，消費累計達指定門檻可兌換Georg Jensen Travel INFINITY 28 吋行李箱、Dyson三合一空氣清淨機、iPhone 11等滿額禮。

4/24超級品牌日，PHILIPS新一代TurboStar健康氣炸鍋原價15,890元，特價8,990元，再送「煎烤盤、烘烤鍋、防噴濺不鏽鋼上蓋、食譜」，以及100元商品禮券（美店限量10份）。圖／新光三越提供
4/24超級品牌日，PHILIPS新一代TurboStar健康氣炸鍋原價15,890元，特價8,990元，再送「煎烤盤、烘烤鍋、防噴濺不鏽鋼上蓋、食譜」，以及100元商品禮券（美店限量10份）。圖／新光三越提供
4/25超級品牌日，COACH斜背手袋原價12,800元，特價10,368元。圖／新光三越提供
4/25超級品牌日，COACH斜背手袋原價12,800元，特價10,368元。圖／新光三越提供

母親節 品牌 疫情

延伸閱讀

不敢出門讓你慢慢買 新光三越母親節檔期38天史上最長

不讓憨兒失望！桃園郵局協助推廣手工玫瑰花

林依晨高EQ討婆媽都開心 今年母親節要送「閨蜜包」

疫情影響「做人」計畫 林依晨苦笑嘆與老公2個月沒見面

相關新聞

新光三越母親節拉長戰線 購物優惠、美食大餐「免出門」App就搞定

「衰退」是疫情期間百貨業績共同關鍵字，隨著消費模式改變，「應變力」則是百貨求生法則。新光三越今年母親節檔從4月23日到整...

連王品牛排都能點！Uber Eats新增17品牌在家也澎湃吃

疫情再升溫，輕鬆外出聚餐越來越成為奢望，也讓美食外送平台加速與餐飲品牌合作，推出更多更豐富的餐點選擇。Uber Eats...

「口罩實名制3.0」4/22上路！4大超商領口罩優惠快筆記

「口罩實名制3.0」將於4月22日上路，消費者只要在指定期間內至超商機台插入健保卡並輸入相關資料就可完成口罩預購並現場付...

「神射手」范少勳 用LONGCHAMP對媽咪手比愛心

為了慶祝LONGCHAMP新光三越南西店開幕，加上母親節即將到來，作為媽媽包、休閒包款相當實用的My Pliage Si...

戴口罩能偷保養！提提研首推「口罩面膜」馬上補水保濕

台灣疫情仍在持續，許多人出門、上班都還是戴著口罩，臉頰、下巴長期被悶著，讓許多人肌膚都出現問題。為了解決大家的肌膚問題，...

甜美討喜 今年春夏就來試試馬卡龍色薄紗、雪紡衣吧！

無論什麼年紀，許多人心裡都藏了一個小女孩，對任何甜美夢幻的服裝元素沒有抵抗力，其中薄紗、雪紡就是代表性的材質，穿上他們讓...

大橘大利！歐米茄海馬600米大軍壓陣橘色陶瓷太難燒 發表一年終到貨

深海總令人嚮往，在海洋的深處雖然漆黑，卻有無限可能與生機。歐米茄（OMEGA）推出三款全新海馬Planet Ocean ...

英女王94歲生日快樂！回顧女王最閃亮的珠寶moment

英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II）今（4月21）日歡慶94歲生日。在1936年，只愛江山...

「你長得像哪幅畫？」拿起手機自拍就幫你比對世界名畫

確診人數不斷增加、防疫措施也持續升級，緊接而來的勞動節假期還是盡量待在家裡比較安心。這時候運用各種線上服務，在家也能環遊...

正能量女神林依晨站台Kipling活動 自招維繫夫妻感情就靠送包包

由於新作《打噴嚏》即將上映，因此正能量女神林依晨頻頻現身所代言的品牌活動，成為防疫期間難得的大事。比利時袋包品牌Kipl...

Samonite首度聯手Diesel 結合透視風讓行李箱也變潮了 全台限量100個

還記得先前RIMOWA聯手Off-White設計師Virgil Abloh創造出全透明材質的行李箱，帶起了「透視」風潮嗎...

李敏鎬第二集就求婚！《永遠的君主》扮傲驕帥穿FENDI

邁入第二集的韓劇《The King：永遠的君主》，就結束在李敏鎬直接就地冊封金高銀為皇后、金高銀滿臉「是在哈囉」的錯愕中...

熱門新聞

獨／房租調漲4倍 13年「四知堂」4月底熄燈

鋒面今報到北、東北部轉濕涼 吳德榮：全台降雨到周五

7-11最強的冷凍微波食品是哪個？ 網列出「不踩雷」清單

明起口罩實名制3.0開跑 預購繳費一次完成

興大發現新興人畜共通傳染病原 高致死進山區慎防蟲媒

每人1萬元！二星「壽司芳」初登台 訂位滿到5月底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。