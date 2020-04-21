新光三越母親節拉長戰線 購物優惠、美食大餐「免出門」App就搞定
「衰退」是疫情期間百貨業績共同關鍵字，隨著消費模式改變，「應變力」則是百貨求生法則。新光三越今年母親節檔從4月23日到整個5月拉長戰線，並擴大滿千送百業種3千送3百起。另外，線上線下同享優惠，並首度號召百家餐廳推出「母親節大餐」外帶外送服務，積極透過線上線下各式服務滿足消費需求，撐住基本盤等待消費回暖。
新光三越觀察，以初夏購物節為例，顧客停留時間變短，買完美妝就離開，無法延伸購物至其他服飾等業種。雖然實體業績受疫情所創，但透過App宅配、移動式結帳機、熟客系統、美食外送等數位四大方案讓消費路徑由實體轉向線上。較去年同期App行動支付skm pay綁定成長2倍、業績成長近3倍；美麗台線上購物業績成長1倍。
母親節檔期擴大業種與天數推出線上線下同享滿千送百回饋，去年母親節首四日全館滿5千送5百，今年4月23日至4月29日首七日推出服飾、兒童、女鞋、內睡衣單櫃刷3千送3百；家用品、香氛單櫃刷5千送5百；名品、大小家電、iStore、法雅客單櫃刷1萬送5百；珠寶單櫃刷1萬送1千。
今年母親節聚餐民眾選擇在家的機會高，新光三越5月起連續31天手到號召上百家知名餐廳，只要透過新光三越App就可以將母親節限定套餐選擇外帶或外送服務送到家，在家也能方便享用母親節大餐。
另外，4月23日至5月10日將再度號召dyson、iStore、法雅客、TOD’Ｓ、COACH、LONGCHAMP等27大品牌連續18天，天天推出品牌專屬優惠。4月30日至5月31日新光三越將首度推出7大主題「購物精省券」，會員只要於App索取品牌專屬優惠券，即可享優惠價，將推出萬件商品買一送一等優惠。
此外，統一時代百貨台北店母親節檔期首四日(4/23～4/26)加碼化妝品、內睡衣滿2千元送250元回饋，指定業種累計消費滿5千送3百，全館單筆滿1,000元可享星巴克買一送一。另外新增線上購物平台「黑貓PAY」，可直接線上下單結帳、商品宅配到府，還可同享百貨首四日回饋。與foodpanda平台合作的餐飲品牌，由原本16家增加至43家，推出5月10日前每筆訂單滿199元可現折40元優惠。
因為疫情，今年4月25日的「微風之夜」特別將封館活動改為為線上直播舉辦，在4月23日至5月10 VIP會員享有各業種滿額獨家回饋，消費累計達指定門檻可兌換Georg Jensen Travel INFINITY 28 吋行李箱、Dyson三合一空氣清淨機、iPhone 11等滿額禮。
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