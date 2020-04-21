戴口罩能偷保養！提提研首推「口罩面膜」馬上補水保濕

台灣疫情仍在持續，許多人出門、上班都還是戴著口罩，臉頰、下巴長期被悶著，讓許多人肌膚都出現問題。為了解決大家的肌膚問題，提提研首度推出暱稱為「口罩面膜」的保濕舒緩防護貼，只針對臉頰與下巴部位加強修復，而且因為使用特別材質，戴著口罩也能敷口罩面膜，不怕沾濕口罩，能為臉部即時保濕補水，舒緩肌膚不適。

提提研觀察到抗疫期間，長期戴口罩讓臉部肌膚悶熱不適，緊急開發了保濕舒緩防護貼，採用日本的彈力不織布，能夠貼合臉頰與下巴，外型也如同口罩，也能同時配戴口罩。外層不會沾濕，內層則有金縷梅萃取、蘆薈、協同尿囊素與維他命E，以凝膠型態，服貼肌膚，馬上補水保濕與舒緩。

建議一次使用約20至30分鐘，戴口罩時也能偷偷保養，實際試用後，發現服貼度真的很高，且不怕弄髒口罩，很適合急救使用，特別是天氣忽冷忽熱時，能讓肌膚馬上得到舒緩，而且敷口罩面膜時，也不會被發現。