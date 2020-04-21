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甜美討喜 今年春夏就來試試馬卡龍色薄紗、雪紡衣吧！
無論什麼年紀，許多人心裡都藏了一個小女孩，對任何甜美夢幻的服裝元素沒有抵抗力，其中薄紗、雪紡就是代表性的材質，穿上他們讓人感覺自己像是童話故事裡的公主，有種「不切實際的美好」。今年春夏Brunello Cucinelli推出許多薄紗、雪紡服裝，襯衫、長裙各有風格，而KIMHEKIM也發揮品牌一貫追求浪漫的精神，創作出多款透視性感又天真的新品。
追求經典、實穿性的Brunello Cucinelli，春夏系列以中性色調為主，像是米色、都會感灰色與高貴的藍色等，巧妙地融合面料、輪廓與細節，並挑選輕盈的烏干紗、喬其紗、Japonette絲綢等等，透過襯衫、長版洋裝、百褶長裙、外套等多種單品呈現出柔和夢幻的氣質。日前名模王思偉也示範了用西裝外套配雪紡洋裝的造型，結合俐落與甜美於一身。
設計風格向來帶點調皮浪漫感的KIMHEKIM，春夏則是延續浪漫風格，尤其用皺褶設計凸顯女性柔美線條。馬卡龍色彩的薄紗元素，亮眼又甜美，無論是百褶短裙、巨型蝴蝶結裝飾洋裝、拼接長裙等等，絕對都能吸引個性中帶點古怪特質的甜美系女孩。
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