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大橘大利 歐米茄海馬600米大軍壓陣 橘色陶瓷太難燒 發表一年終到貨

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA，海馬系列Planet Ocean 600米大師天文台腕表，43.5毫米，精鋼，陶瓷表圈，同軸擒縱自動上鍊機芯，時間顯示，21萬2,000元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA，海馬系列Planet Ocean 600米大師天文台腕表，43.5毫米，精鋼，陶瓷表圈，同軸擒縱自動上鍊機芯，時間顯示，21萬2,000元。圖 / OMEGA提供。

深海總令人嚮往，在海洋的深處雖然漆黑，卻有無限可能與生機。歐米茄（OMEGA）推出三款全新海馬Planet Ocean 600米大師天文台腕表，具備橘色陶瓷表圈與橘色細節，同時皆搭配同軸擒縱大師天文台機芯，強調高防水性能與精準精密。

由於鎖定專業潛水性能，海馬系列原就包含專業排氦氣閥、單向旋轉表圈、螢光塗層、抗磁、防震與耐刮...等八項專業防水特色。事實上，早在2005年歐米茄也曾打造過一只海馬系列的橘色表圈潛水腕表，但表圈以鋁製成。而這回推出的新款海馬Planet Ocean 600米大師天文台腕表去年已經發表，但因橘色陶瓷的燒製太過困難，遲至一年後才到貨台灣。

三款將橘色視覺融入設計的海馬Planet Ocean腕表又分為43.5與45.5毫米兩種尺寸，其中有兩款為精鋼款皆使用整圈的橘色陶瓷表圈，並在數字時標、指針前緣與Speedmaster字樣上運用以橘色。43.5毫米、白色表面屬於基本的時間功能顯示，而45.5毫米搭配深灰色表面則具備計時碼表功能，生活應用多元。

第三只的海馬系列Planet Ocean 600米同軸擒縱45.5毫米大師天文台計時腕表，則從表殼、表帶都換上色澤更沈的五級鈦金屬，好處是重量較精鋼來得輕盈，即便為45.5毫米的大尺寸、表殼較厚，上手卻相對輕盈，在日常生活配戴都能駕輕就熟、便利使用。

具備1/4橘色陶瓷倒數計時圈的Planet Ocean 600米同軸擒縱45.5毫米計時腕表，因使用五級鈦金屬表殼，上手相對輕盈，33萬5,600元。圖 / OMEGA提供。
具備1/4橘色陶瓷倒數計時圈的Planet Ocean 600米同軸擒縱45.5毫米計時腕表，因使用五級鈦金屬表殼，上手相對輕盈，33萬5,600元。圖 / OMEGA提供。
除了橘色陶瓷表圈，海馬系列Planet Ocean 600米系列另有半金材質的同軸擒縱大師天文台計時腕表，並搭配藍色表面，53萬8,800元。圖 / OMEGA提供。
除了橘色陶瓷表圈，海馬系列Planet Ocean 600米系列另有半金材質的同軸擒縱大師天文台計時腕表，並搭配藍色表面，53萬8,800元。圖 / OMEGA提供。
8900同軸擒縱自動上鍊機芯不僅具備精湛的打磨修飾，精準、抗磁、防震等性能，並通過精密的大師天文台認證。圖 / OMEGA提供。
8900同軸擒縱自動上鍊機芯不僅具備精湛的打磨修飾，精準、抗磁、防震等性能，並通過精密的大師天文台認證。圖 / OMEGA提供。

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