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英女王94歲生日快樂！回顧女王最閃亮的珠寶moment
英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II）今（4月21）日歡慶94歲生日。在1936年，只愛江山愛美人的愛德華八世，退位成為溫莎公爵，其夫人Wallis Simpson就是讓卡地亞創作出第一隻美洲豹、梵克雅寶創作出經典ZIP項鍊的溫莎公爵夫人，可以說是珠寶史上最有名氣的風雲人物。愛德華八世退位後，阿爾博特王子登基為英王喬治六世，也就是電影《王者之聲》所描述的故事主角。英王喬治六世正是伊麗莎白女王的父親。
事實上，英國皇室的珠寶收藏，可以說是舉世無雙。伊麗莎白女王擁有世界上最有名的珠寶，包括世界上最大顆的鑽石原石庫里南鑽石（Cullinan Diamond）所切割出來的9顆美鑽、威廉姆森粉鑽（Williamson Pink Diamond）等、凱特王妃婚禮上配戴的卡地亞Halo冠冕、以及凱特王妃多次配戴出席重要場場合的Nizam of Hyderbad鑽石項鍊、Queen Mary’s Lover’s Knot珍珠鑽石冠冕也都是最有人氣的典藏。
不過從女王幼年時期開始一直到最近出席活動的照片都可以看到，她最不能或缺的珠寶不是璀璨鑽石，而是珍珠串鍊。在1928年的英國皇室官方明信片上，2歲的女王和母親都配戴了珍珠串鍊，女王的母親（當時為約克公爵夫人）也以串鍊多層堆疊配戴，是當時上流社會流行的方式；1939年的官方皇室全家福中，母女3人都配戴了多串的珍珠項鍊。女王1947年與愛丁堡公爵的結婚典禮上，配戴的是兩串典雅珍珠串鍊。當然，在1953年登基後重要場合她都盛裝配戴大件的鑽石珠寶和冠冕，不過在一些較為私人的時刻，例如查爾斯王子誕生，抱著嬰兒亮相的她，長長的珍珠串鍊，映照出為母的喜悅。
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