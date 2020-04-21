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英女王94歲生日快樂！回顧女王最閃亮的珠寶moment

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
90歲生日時發表的官方照片，配戴了珍珠串鍊、耳環，以及藍寶石鑽石胸針。圖／取自Royal Collection Trust
90歲生日時發表的官方照片，配戴了珍珠串鍊、耳環，以及藍寶石鑽石胸針。圖／取自Royal Collection Trust

英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II）今（4月21）日歡慶94歲生日。在1936年，只愛江山愛美人的愛德華八世，退位成為溫莎公爵，其夫人Wallis Simpson就是讓卡地亞創作出第一隻美洲豹、梵克雅寶創作出經典ZIP項鍊的溫莎公爵夫人，可以說是珠寶史上最有名氣的風雲人物。愛德華八世退位後，阿爾博特王子登基為英王喬治六世，也就是電影《王者之聲》所描述的故事主角。英王喬治六世正是伊麗莎白女王的父親。

事實上，英國皇室的珠寶收藏，可以說是舉世無雙。伊麗莎白女王擁有世界上最有名的珠寶，包括世界上最大顆的鑽石原石庫里南鑽石（Cullinan Diamond）所切割出來的9顆美鑽、威廉姆森粉鑽（Williamson Pink Diamond）等、凱特王妃婚禮上配戴的卡地亞Halo冠冕、以及凱特王妃多次配戴出席重要場場合的Nizam of Hyderbad鑽石項鍊、Queen Mary’s Lover’s Knot珍珠鑽石冠冕也都是最有人氣的典藏。

不過從女王幼年時期開始一直到最近出席活動的照片都可以看到，她最不能或缺的珠寶不是璀璨鑽石，而是珍珠串鍊。在1928年的英國皇室官方明信片上，2歲的女王和母親都配戴了珍珠串鍊，女王的母親（當時為約克公爵夫人）也以串鍊多層堆疊配戴，是當時上流社會流行的方式；1939年的官方皇室全家福中，母女3人都配戴了多串的珍珠項鍊。女王1947年與愛丁堡公爵的結婚典禮上，配戴的是兩串典雅珍珠串鍊。當然，在1953年登基後重要場合她都盛裝配戴大件的鑽石珠寶和冠冕，不過在一些較為私人的時刻，例如查爾斯王子誕生，抱著嬰兒亮相的她，長長的珍珠串鍊，映照出為母的喜悅。

約1928年的照片明信片，年約2歲的伊莉莎白公主與母親。圖／取自Royal Collection Trust
約1928年的照片明信片，年約2歲的伊莉莎白公主與母親。圖／取自Royal Collection Trust
威廉斯粉鑽後由女王委託卡地亞鑲嵌成花朵胸針。圖／卡地亞提供
威廉斯粉鑽後由女王委託卡地亞鑲嵌成花朵胸針。圖／卡地亞提供
1956年的英女王伊莉莎白二世。圖／取自Royal Collection Trust
1956年的英女王伊莉莎白二世。圖／取自Royal Collection Trust
世界上最大顆的鑽石原石庫里南鑽石（Cullinan Diamond）所切割出來的9顆美鑽。圖／取自Royal Collection Trust
世界上最大顆的鑽石原石庫里南鑽石（Cullinan Diamond）所切割出來的9顆美鑽。圖／取自Royal Collection Trust
由卡地亞製作的Halo冠冕，因凱特王妃在婚禮上配戴而聲名大噪。圖／卡地亞提供
由卡地亞製作的Halo冠冕，因凱特王妃在婚禮上配戴而聲名大噪。圖／卡地亞提供
1935年時還是公主的伊莉莎白與妹妹瑪格麗特公主，與友人。圖／取自Royal Collection Trust
1935年時還是公主的伊莉莎白與妹妹瑪格麗特公主，與友人。圖／取自Royal Collection Trust
1949年的明信片，女王抱著剛出生的查爾斯王子。圖／取自Royal Collection Trust
1949年的明信片，女王抱著剛出生的查爾斯王子。圖／取自Royal Collection Trust
1947年11月20日女王與愛丁堡公爵的結婚照。圖／取自Royal Collection Trust
1947年11月20日女王與愛丁堡公爵的結婚照。圖／取自Royal Collection Trust
女王於1966年出訪西印度群島，配戴珍珠項鍊與胸針。圖／取自Royal Collection Trust
女王於1966年出訪西印度群島，配戴珍珠項鍊與胸針。圖／取自Royal Collection Trust
1939年的皇家官方照，當時的英王喬治六世、皇后、以及還是公主的伊莉莎白與妹妹瑪格麗特公主。圖／取自Royal Collection Trust
1939年的皇家官方照，當時的英王喬治六世、皇后、以及還是公主的伊莉莎白與妹妹瑪格麗特公主。圖／取自Royal Collection Trust
1953年6月2日登基為英國女王伊莉莎白二世。圖／取自Royal Collection Trust
1953年6月2日登基為英國女王伊莉莎白二世。圖／取自Royal Collection Trust

女王 珠寶 皇室

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