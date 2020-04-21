英女王94歲生日快樂！回顧女王最閃亮的珠寶moment

英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II）今（4月21）日歡慶94歲生日。在1936年，只愛江山愛美人的愛德華八世，退位成為溫莎公爵，其夫人Wallis Simpson就是讓卡地亞創作出第一隻美洲豹、梵克雅寶創作出經典ZIP項鍊的溫莎公爵夫人，可以說是珠寶史上最有名氣的風雲人物。愛德華八世退位後，阿爾博特王子登基為英王喬治六世，也就是電影《王者之聲》所描述的故事主角。英王喬治六世正是伊麗莎白女王的父親。

事實上，英國皇室的珠寶收藏，可以說是舉世無雙。伊麗莎白女王擁有世界上最有名的珠寶，包括世界上最大顆的鑽石原石庫里南鑽石（Cullinan Diamond）所切割出來的9顆美鑽、威廉姆森粉鑽（Williamson Pink Diamond）等、凱特王妃婚禮上配戴的卡地亞Halo冠冕、以及凱特王妃多次配戴出席重要場場合的Nizam of Hyderbad鑽石項鍊、Queen Mary’s Lover’s Knot珍珠鑽石冠冕也都是最有人氣的典藏。