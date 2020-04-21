林依晨高EQ討婆媽都開心 今年母親節要送「閨蜜包」

比利時時尚品牌Kipling為迎接母親節，推出5組「閨蜜包」組合，「零負評女神」林依晨還大讚品牌非常有誠意，特惠款都是非常好看的系列，讓她一次搞定今年母親節準備送給媽媽和婆婆的禮物。

Kipling的5組母親節「閨蜜包」預計4月23日推出至5月10日，一組二包款的組合優惠價 4,159元起，單筆消費滿額再贈滿額禮。另外，Kipling還同步揪玩「和媽媽重回少女時代」活動，凡上傳指定照片至Kipling官方社群，即有機會將當季包款免費帶回家。

此外，林依晨還特別分享，「閨蜜包」的時尚背法，二款包千萬不能一模一樣，要有點像，又有那麼一點不一樣，而且近來因為防疫需求，她格外重視包包夾層的收納空間，包括：口罩、乾洗手、濕紙巾，她一定都會隨身攜帶。

而今日以一襲baby藍連身褲裝清麗現身的林依晨，還特別搭配了一款亮黃色系的MYRTE 斜背包，以鮮明色彩輕鬆為穿搭畫龍點睛。她還溫暖的說，明亮的黃色，讓人有充滿著希望的感覺。

Kipling的5組母親節「閨蜜包」，囊括後背包、手提包、肩背包等不同包型，無論是母女、母子還是姊妹，都可以找到適合一起背上的閨蜜包。

其中，「甜美閨蜜包」以人氣包款City Pack mini 搭配年輕時尚的Candy包，除有豐富夾層收納空間外，簡約淺灰色搭載粉嫩磨石子圖樣最為吸睛，象徵彼此好感情。「活力閨蜜包」則以叢林展葉印花City Pack mini和冒險活力黃的MYRTE 斜背包為一組，鮮明色彩輕鬆為穿搭畫龍點睛，無論到哪都能成為眾人的目光焦點。

「青春閨蜜包」則集結年輕人最愛的New Classics系列後背包，純色大Logo超百搭，立刻為OOTD注入滿滿能量，後背包款設計則適合騰出雙手擁抱世界。「純色閨蜜包」則是以後背包界夢幻逸品-黑色霧面Delia後背包，搭配白色New Hiphurray托特包的組合，是黑白穿搭控必備包款。

以低調奢華香檳色為主設計的「時尚閨蜜包」，以全新包款KNIPPA斜背小方包搭配粗麻背帶，創造異材質混搭風，既時尚又百搭，另一款則為寬背帶設計的GABBIE，可搭配素色簡約造型或是花花洋裝都很適合。