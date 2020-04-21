「口罩實名制3.0」4/22上路！4大超商領口罩優惠快筆記

「口罩實名制3.0」將於4月22日上路，消費者只要在指定期間內至超商機台插入健保卡並輸入相關資料就可完成口罩預購並現場付款結帳，對於不熟悉操作網路預購的長輩來說更方便，購買周期與先前規定相同，大人14天限購9片；4大超商除了全面備戰，也再度祭出多項優惠，領口罩時別忘了順便買一波。

4月22日上午8點至4月24日晚間8點開跑的第6波口罩預購，只要攜帶健保卡至4大超商機台點選「口罩領取專區」的預購選項，閱讀並確認條款後插入健保卡，輸入手機號碼、選擇取貨門市及購買口罩規格（16歲以下可選兒童或成人口罩），就可列印預購繳款單至櫃台結帳；領口罩的流程與之前一樣，4月30日至5月13日可至選定的超商機台列印小白單或使用超商App輸入手機末4碼及領取口罩序號之後，至櫃檯領口罩。

●7－ELEVEN

第6波口罩預購7－ELEVEN除了提供現金付款之外，也可使用icash2.0卡、悠遊卡、一卡通等電子票證付款，選用icash聯名卡的icash2.0功能、OPEN錢包、icash Pay等指定支付工具加碼送5,000點OPEN POINT，限量15萬筆送完為止；領口罩時可利用ibon機台列印小白單，也可用手機下載7-ELEVEN App、OPEN POINT App或加入ibon LINE@官方帳號輸入相關資料後顯示領口罩專屬條碼，到店就可快速領取。

第5波口罩預購將於4月23日至5月6日開放領口罩，7－ELEVEN新一波口罩將推出2種包裝款式，包括既有的信封袋款、新增的密封包裝款，密封包裝口罩初期開放桃園以北約1,000家門市可領到。第5波領口罩當筆消費限定優惠包括CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶特價49元、茶葉蛋買2送1、多喝水微鹼性竹炭離子水850ml買2送2、舒立效潤喉糖第2件10元、黑人全亮白極緻雪絨花牙膏特價99元等。

此外，7－ELEVEN還獨家推出可塗鴉填色的OPEN家族肖像專屬信封袋，取出口罩後可在卡通線稿上著色，療癒宅在家的時光，預計將於第7波領口罩期間推出。

●全家便利商店

全家便利商店4月22日起的口罩預購付款提供現金、電子票證、手機支付、信用卡等多元支付方式，使用My FamiPay並綁定指定銀行信用卡支付口罩預購費用還可享7元刷卡金回饋、每卡限回饋一次；掃描代收繳款證明聯上的QR code並完成登錄還有機會抽SKODA汽車。憑口罩預購單據可享中杯冰單品拿鐵優惠價49元、FamilyMart collection日本全家起司玉米小點優惠價45元、義美古早傳統豆奶1L優惠價30元、伊藤園綠茶優惠價20元。

全家便利商店也提供FamiPort機台列印小白單或使用全家App領取口罩，憑領口罩單據可享大杯美式咖啡或拿鐵不限冷熱同品項買1送1、77黑巧杏仁乳加或牛奶杏仁乳加買2送1、OERO香草口味捲心酥買2送1、士力架花生巧克力2件39元。

●萊爾富

萊爾富打安心牌吸客，成人口罩使用包裝機包裝、兒童（小）口罩使用OPP自黏袋包裝，4月22日起的第6波預購可以現金或行動支付Hipay、信用卡、電子票證等支付工具付款。

萊爾富領口罩可透過Life－ET機台 、Hi-Life VIP App或Hi－Life LINE官方帳號取得領取條碼，完成取貨時可得到收據與商品優惠券，4月22日至5月5日領口罩享加15元口罩收納夾兌換券、指定鮮奶單瓶69元兌換券、Hi Café單杯大熱拿半價優惠兌換券、加6元買水兌換券，可4擇1以優惠價加購，還有桂格雞精、白蘭氏旭沛蜆精、白蘭氏養蔘飲、光泉冷泡茶－冰釀烏龍、蜜蜂工坊牛奶花生等最低6折起與贈送100 Hi點。

●OKmart