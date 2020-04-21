快訊

中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「口罩實名制3.0」4/22上路！4大超商領口罩優惠快筆記

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
第5波口罩預購將於4月23日至5月6日開放超商取貨，7－ELEVEN將推出信封袋款、密封包裝款，初期開放桃園以北約1,000家門市可領到。圖／7－ELEVEN提供
第5波口罩預購將於4月23日至5月6日開放超商取貨，7－ELEVEN將推出信封袋款、密封包裝款，初期開放桃園以北約1,000家門市可領到。圖／7－ELEVEN提供

口罩實名制3.0」將於4月22日上路，消費者只要在指定期間內至超商機台插入健保卡並輸入相關資料就可完成口罩預購並現場付款結帳，對於不熟悉操作網路預購的長輩來說更方便，購買周期與先前規定相同，大人14天限購9片；4大超商除了全面備戰，也再度祭出多項優惠，領口罩時別忘了順便買一波。

4月22日上午8點至4月24日晚間8點開跑的第6波口罩預購，只要攜帶健保卡至4大超商機台點選「口罩領取專區」的預購選項，閱讀並確認條款後插入健保卡，輸入手機號碼、選擇取貨門市及購買口罩規格（16歲以下可選兒童或成人口罩），就可列印預購繳款單至櫃台結帳；領口罩的流程與之前一樣，4月30日至5月13日可至選定的超商機台列印小白單或使用超商App輸入手機末4碼及領取口罩序號之後，至櫃檯領口罩。

●7－ELEVEN

第6波口罩預購7－ELEVEN除了提供現金付款之外，也可使用icash2.0卡、悠遊卡、一卡通等電子票證付款，選用icash聯名卡的icash2.0功能、OPEN錢包、icash Pay等指定支付工具加碼送5,000點OPEN POINT，限量15萬筆送完為止；領口罩時可利用ibon機台列印小白單，也可用手機下載7-ELEVEN App、OPEN POINT App或加入ibon LINE@官方帳號輸入相關資料後顯示領口罩專屬條碼，到店就可快速領取。

第5波口罩預購將於4月23日至5月6日開放領口罩，7－ELEVEN新一波口罩將推出2種包裝款式，包括既有的信封袋款、新增的密封包裝款，密封包裝口罩初期開放桃園以北約1,000家門市可領到。第5波領口罩當筆消費限定優惠包括CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶特價49元、茶葉蛋買2送1、多喝水微鹼性竹炭離子水850ml買2送2、舒立效潤喉糖第2件10元、黑人全亮白極緻雪絨花牙膏特價99元等。

此外，7－ELEVEN還獨家推出可塗鴉填色的OPEN家族肖像專屬信封袋，取出口罩後可在卡通線稿上著色，療癒宅在家的時光，預計將於第7波領口罩期間推出。

●全家便利商店

全家便利商店4月22日起的口罩預購付款提供現金、電子票證、手機支付、信用卡等多元支付方式，使用My FamiPay並綁定指定銀行信用卡支付口罩預購費用還可享7元刷卡金回饋、每卡限回饋一次；掃描代收繳款證明聯上的QR code並完成登錄還有機會抽SKODA汽車。憑口罩預購單據可享中杯冰單品拿鐵優惠價49元、FamilyMart collection日本全家起司玉米小點優惠價45元、義美古早傳統豆奶1L優惠價30元、伊藤園綠茶優惠價20元。

全家便利商店也提供FamiPort機台列印小白單或使用全家App領取口罩，憑領口罩單據可享大杯美式咖啡或拿鐵不限冷熱同品項買1送1、77黑巧杏仁乳加或牛奶杏仁乳加買2送1、OERO香草口味捲心酥買2送1、士力架花生巧克力2件39元。

●萊爾富

萊爾富打安心牌吸客，成人口罩使用包裝機包裝、兒童（小）口罩使用OPP自黏袋包裝，4月22日起的第6波預購可以現金或行動支付Hipay、信用卡、電子票證等支付工具付款。

萊爾富領口罩可透過Life－ET機台 、Hi-Life VIP App或Hi－Life LINE官方帳號取得領取條碼，完成取貨時可得到收據與商品優惠券，4月22日至5月5日領口罩享加15元口罩收納夾兌換券、指定鮮奶單瓶69元兌換券、Hi Café單杯大熱拿半價優惠兌換券、加6元買水兌換券，可4擇1以優惠價加購，還有桂格雞精、白蘭氏旭沛蜆精、白蘭氏養蔘飲、光泉冷泡茶－冰釀烏龍、蜜蜂工坊牛奶花生等最低6折起與贈送100 Hi點。

●OKmart

OKmart預購口罩獨家限量推出「便利額溫卡」，4月22日至4月24日於全台OKmart預購口罩後加購大杯醇品美式咖啡（不限冷熱）即可獲得額溫卡一個，也可選擇大杯醇品美式咖啡買1送1；特別的是，在4月30日至5月13日領取預購口罩時，只要加購大杯醇品美式咖啡（不限冷熱）還可再享一次送限量額溫卡或大杯醇品美式咖啡買1送1的優惠。

7－ELEVEN獨家推出可塗鴉填色的OPEN家族肖像專屬信封袋，預計將於第7波領口罩期間推出。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN獨家推出可塗鴉填色的OPEN家族肖像專屬信封袋，預計將於第7波領口罩期間推出。圖／7－ELEVEN提供
萊爾富4月22日至5月5日領口罩享加15元口罩收納夾兌換券、指定鮮奶單瓶69元兌換券、Hi Café單杯大熱拿半價優惠兌換券、加6元買水兌換券，可4擇1以優惠價加購。圖／萊爾富提供
萊爾富4月22日至5月5日領口罩享加15元口罩收納夾兌換券、指定鮮奶單瓶69元兌換券、Hi Café單杯大熱拿半價優惠兌換券、加6元買水兌換券，可4擇1以優惠價加購。圖／萊爾富提供
「口罩實名制3.0」4月22日上路，到超商機台就能直接插健保卡完成預購與付款。圖／7－ELEVEN提供
「口罩實名制3.0」4月22日上路，到超商機台就能直接插健保卡完成預購與付款。圖／7－ELEVEN提供
4月22日至4月24日於全台OKmart預購口罩後加購大杯醇品美式咖啡（不限冷熱）即可獲得額溫卡一個，也可選擇大杯醇品美式咖啡買1送1。圖／OKmart提供
4月22日至4月24日於全台OKmart預購口罩後加購大杯醇品美式咖啡（不限冷熱）即可獲得額溫卡一個，也可選擇大杯醇品美式咖啡買1送1。圖／OKmart提供
萊爾富打安心牌吸客，成人口罩使用包裝機包裝、兒童（小）口罩使用OPP自黏袋包裝。圖／萊爾富提供
萊爾富打安心牌吸客，成人口罩使用包裝機包裝、兒童（小）口罩使用OPP自黏袋包裝。圖／萊爾富提供
預購口罩並選擇全家便利商店取貨，可享大杯美式咖啡或拿鐵不限冷熱同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
預購口罩並選擇全家便利商店取貨，可享大杯美式咖啡或拿鐵不限冷熱同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
「口罩實名制3.0」4月22日上路，全家便利商店FamiPort機台新增「口罩預購」功能。圖／全家便利商店提供
「口罩實名制3.0」4月22日上路，全家便利商店FamiPort機台新增「口罩預購」功能。圖／全家便利商店提供

口罩 咖啡 健保卡

延伸閱讀

五月國考 考生須自備口罩並攜帶健康關懷問卷

他驚見藥局0排隊人潮懷疑口罩會過剩 網打臉：14天還沒到

疫情影響「做人」計畫 林依晨苦笑嘆與老公2個月沒見面

藥局買口罩排隊人潮消失了 藥師這麼分析

相關新聞

大橘大利 歐米茄海馬600米大軍壓陣 橘色陶瓷太難燒 發表一年終到貨

深海總令人嚮往，在海洋的深處雖然漆黑，卻有無限可能與生機。歐米茄（OMEGA）推出三款全新海馬Planet Ocean ...

連王品牛排都能點！Uber Eats新增17品牌在家也澎湃吃

疫情再升溫，輕鬆外出聚餐越來越成為奢望，也讓美食外送平台加速與餐飲品牌合作，推出更多更豐富的餐點選擇。Uber Eats...

英女王94歲生日快樂！回顧女王最閃亮的珠寶moment

英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II）今（4月21）日歡慶94歲生日。在1936年，只愛江山...

「口罩實名制3.0」4/22上路！4大超商領口罩優惠快筆記

「口罩實名制3.0」將於4月22日上路，消費者只要在指定期間內至超商機台插入健保卡並輸入相關資料就可完成口罩預購並現場付...

「你長得像哪幅畫？」拿起手機自拍就幫你比對世界名畫

確診人數不斷增加、防疫措施也持續升級，緊接而來的勞動節假期還是盡量待在家裡比較安心。這時候運用各種線上服務，在家也能環遊...

正能量女神林依晨站台Kipling活動 自招維繫夫妻感情就靠送包包

由於新作《打噴嚏》即將上映，因此正能量女神林依晨頻頻現身所代言的品牌活動，成為防疫期間難得的大事。比利時袋包品牌Kipl...

Samonite首度聯手Diesel 結合透視風讓行李箱也變潮了 全台限量100個

還記得先前RIMOWA聯手Off-White設計師Virgil Abloh創造出全透明材質的行李箱，帶起了「透視」風潮嗎...

李敏鎬第二集就求婚！《永遠的君主》扮傲驕帥穿FENDI

邁入第二集的韓劇《The King：永遠的君主》，就結束在李敏鎬直接就地冊封金高銀為皇后、金高銀滿臉「是在哈囉」的錯愕中...

吃牛排送青木定治蛋糕！茹絲葵4大套餐寵愛媽媽

隨著母親節即將到來，茹絲葵牛排館自5月1日起，推出4款限時套餐，包括海陸、松露等不同組合內容，除了可享餐酒搭配優惠外，還...

張翰帥秀表助攻 HUBLOT微信開賣一天完售

瑞士頂級製表品牌宇舶表（HUBLOT）將，今年新作之一Spirit of Big Bang Meca-10，結合超長十日...

資生堂、ALBION送醫護保養禮 穿粉色到到雪花秀送好禮

因為新冠肺炎疫情持續，不僅持續有保養品牌推出各種活動為醫護加油，之前發生的粉紅色口罩風波，也有韓系保養品力挺粉紅色，推出...

遠傳、TutorABC攜手！網路門市限定「一費雙享」指定資費最高享近3萬元線上課程

疫情期間「線上自學」模式已成為最上道的進修管道，遠傳電信宣布與TutorABC攜手合作，即日起至5月31日推出網路門市限...

熱門新聞

鋒面今報到北、東北部轉濕涼 吳德榮：全台降雨到周五

獨／房租調漲4倍 13年「四知堂」4月底熄燈

7-11最強的冷凍微波食品是哪個？ 網列出「不踩雷」清單

明起口罩實名制3.0開跑 預購繳費一次完成

每人1萬元！二星「壽司芳」初登台 訂位滿到5月底

興大發現新興人畜共通傳染病原 高致死進山區慎防蟲媒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。