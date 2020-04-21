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「你長得像哪幅畫？」拿起手機自拍就幫你比對世界名畫
確診人數不斷增加、防疫措施也持續升級，緊接而來的勞動節假期還是盡量待在家裡比較安心。這時候運用各種線上服務，在家也能環遊全世界。
「Google藝術與文化」近期宣布新增35家來自世界各國的文化機構，持續豐富線上館藏，讓大家在防疫期間只要上網就能輕鬆探索全球藝術文化殿堂。這次位於高雄的「佛光山佛陀紀念館」新增名單內，成為繼台灣國立故宮博物院、富邦藝術基金會、國立自然科學博物館之後第4家台灣的文化機構，也讓來自台灣的展出內容已累積至超過1,000件藝術品、32個線上展覽區、以及17個博物館環景。
佛光山佛陀紀念館是廣受國內外遊客喜愛的旅遊清單景點，其莊嚴建築、寧靜氛圍與宗教藝術是著名特色。全球網友均可透過Android、iOS以及網頁版的「Google藝術與文化」（Google Arts & Culture）盡情瀏覽佛光山佛陀紀念館的5個線上展覽、超過130件圖像和影音內容、以及2個透過街景技術拍攝的360度實景，其中包括了館內景點、星雲大師的一筆字作品、世界神明聯誼會活動以及48座地宮等展品。
此外，Google藝術與文化也推出「家庭專頁」（Family Fun with Arts & Culture），讓爸媽在居家防疫期間能和孩子透過各種巧妙的科技、簡單可以上手的藝術小遊戲、床邊故事設計，一起展開充滿藝術氣息的虛擬旅程。如果下載App，還可以透過「Art Tranfer」功能讓照片或自拍添增藝術個人化風格；在思考居家美化的時候，更可以用「Art Palette」選擇喜愛的顏色或符合家中背景色調，找到合適且搭配的藝術靈感；或用「Art Selfie」功能自拍，幫你找出最相像的肖像畫是哪一張，還可以利用擴增實境的方式將真實的藝術品以等尺寸比例方式擺設在家中空間。
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