「你長得像哪幅畫？」拿起手機自拍就幫你比對世界名畫

確診人數不斷增加、防疫措施也持續升級，緊接而來的勞動節假期還是盡量待在家裡比較安心。這時候運用各種線上服務，在家也能環遊全世界。

「Google藝術與文化」近期宣布新增35家來自世界各國的文化機構，持續豐富線上館藏，讓大家在防疫期間只要上網就能輕鬆探索全球藝術文化殿堂。這次位於高雄的「佛光山佛陀紀念館」新增名單內，成為繼台灣國立故宮博物院、富邦藝術基金會、國立自然科學博物館之後第4家台灣的文化機構，也讓來自台灣的展出內容已累積至超過1,000件藝術品、32個線上展覽區、以及17個博物館環景。

佛光山佛陀紀念館是廣受國內外遊客喜愛的旅遊清單景點，其莊嚴建築、寧靜氛圍與宗教藝術是著名特色。全球網友均可透過Android、iOS以及網頁版的「Google藝術與文化」（Google Arts & Culture）盡情瀏覽佛光山佛陀紀念館的5個線上展覽、超過130件圖像和影音內容、以及2個透過街景技術拍攝的360度實景，其中包括了館內景點、星雲大師的一筆字作品、世界神明聯誼會活動以及48座地宮等展品。