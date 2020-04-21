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正能量女神林依晨站台Kipling活動 自招維繫夫妻感情就靠送包包
由於新作《打噴嚏》即將上映，因此正能量女神林依晨頻頻現身所代言的品牌活動，成為防疫期間難得的大事。比利時袋包品牌Kipling推出春夏新品暨母親節活動優惠組合，所以林依晨也特地出席站台，還分享了自己的防疫措施。
自招因為新冠肺炎，從今年1月中旬回台之後，就和老公沒再見過面的林依晨，在Kipling活動受訪時被問到如何維繫夫妻感情？她則提到和大家一樣透過不同的通訊軟體，並安慰自己與許多需要居家隔離的人說「關關難過，關關過囉！」而在這段期間，除了出席活動之外，就是宅在家或與家人、朋友享受大自然。而林依晨也分享了自己出門必備的防疫小物，像是一定要的口罩、消毒酒精和乾洗手，都是缺一不可，而且全部都能收納到隨身小包中，並表示「這真的麻雀雖小，五臟俱全」，凸顯了包款實用的機能性。
雖然與老公隔兩地，但林依晨不愧是品牌的最佳代言人，除了透過視訊來維繫情感之外，「在家上網，也可以買Kipling的包包給他（老公）」。而為了母親節的到來，Kipling也在新包款推出的同時，提供了購買組合優惠，無論是想與閨蜜一起背姐妹包，或是和媽媽使用母女、母子包款，都能滿足消費者的需求。Kipling一共推出5個不同系列組合，包括了熱銷的City Pack Mini後背包，就有粉嫩色系磨石子圖案的設計，以及叢林風格印花款。而百搭用實用的New Classic系列後背包，也有撞色背帶的新款，供消費者選購。
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