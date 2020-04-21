Samonite首度聯手Diesel 結合透視風讓行李箱也變潮了 全台限量100個

還記得先前RIMOWA聯手Off-White設計師Virgil Abloh創造出全透明材質的行李箱，帶起了「透視」風潮嗎？才剛慶祝創立110周年，全球最大行李袋包品牌Samsonite則找來專做高端牛仔褲的Diesel合作，跟上異材質的流行，推出全新NEOPULSE X DIESEL系列行李箱，兩個尺寸，全台各限量100個。

即便因為新冠肺炎影響，消費者出遊的機會變少了，但Samsonite仍選在此刻，曝光全新NEOPULSE X DIESEL系列商品。這系列最大特色就是半透明的漸層設計，品牌運用具衝擊力的對比與漸層視覺效果，讓低調的黑色混合搶眼的螢光配色，完全顛覆的眾人對Samsonite的商務袋包形象。品牌解釋這系列的概念來自「秀我想秀，藏我所藏」，反映了當下年輕人的生活態度，樂於向世界分享所見所感。所以行李箱從底部的純黑色，漸層變色至箱體頂部營造透明感，箱內別緻而搶眼的亮黃內襯網格紋布，若隱若現地展示收納物品。

不僅如此，行李箱還使用了招牌NEOPLUSE經典箱體設計，除了大容量、硬箱的特性，還包括TSA海關鎖、360度靜音雙排飛機輪、實用內裝和雙拉桿設計。滑輪面上有刻著Diesel的印第安人頭像標誌，呈現其擅長結合時尚元素與叛逆精神的設計巧思，內部則以網格織物進行空間區域劃分，方便收納。功能設計以日常生活作為延伸，箱內配有舒適、輕便可拆式的抽繩後背包，能以磁性扣固定在內襯上，適合輕裝日常隨身攜帶。此外，聯名合作款20吋四輪登機箱外側搭配一體式USB插槽，內側專用袖袋可放置行動電源，方便隨時在旅途中為電子裝置充電。

Samsonite NEOPULSE X DIESEL系列28吋行李箱23,200元。圖／Samsonite提供