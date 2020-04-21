聽新聞
test
0:00 / 0:00
李敏鎬第二集就求婚！《永遠的君主》扮傲驕帥穿FENDI
邁入第二集的韓劇《The King：永遠的君主》，就結束在李敏鎬直接就地冊封金高銀為皇后、金高銀滿臉「是在哈囉」的錯愕中，讓粉絲再等下星期的進度，這場展現王之傲驕的求婚戲，李敏鎬穿了華麗的FENDI早春大衣，以帝王氣勢展現帥氣。
這件大衣完全襯出李敏鎬的高挑身材，出自FENDI 春夏系列，由品牌創意總監Silvia Venturini Fendi打造，編織和針織成為點綴的細節，長大衣的左右兩側各以不規則圖紋和金、白色繡線，打造看似斑駁、實則華麗的刺繡FF字樣，呼應春夏以義大利小徑上的溫暖陽為靈感的色澤。
搭在FENDI大衣內的針織衫，是英國購物網店Matches Fashion的自有品牌RAEY，甫成立5年，創意總監為Christopher Kane的前任設計師Rachael Proud，以簡約俐落著稱，多為實穿的基本款單品。另外，這位平行世界的帝王李敏鎬，去凡間麵包店閒逛試吃時，則是穿上韓國男裝品牌BON的土耳其藍喀什米爾大衣現身，BON是韓國服裝集團HYUNGJI旗下男裝，以因應都會、高爾夫場合等修身剪裁為主設計。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言