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李敏鎬第二集就求婚！《永遠的君主》扮傲驕帥穿FENDI

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
李敏鎬在麵包店試吃時穿韓國男裝品牌BON的土耳其藍喀什米爾大衣。圖／取自sbs.co.kr
李敏鎬在麵包店試吃時穿韓國男裝品牌BON的土耳其藍喀什米爾大衣。圖／取自sbs.co.kr

邁入第二集的韓劇《The King：永遠的君主》，就結束在李敏鎬直接就地冊封金高銀為皇后、金高銀滿臉「是在哈囉」的錯愕中，讓粉絲再等下星期的進度，這場展現王之傲驕的求婚戲，李敏鎬穿了華麗的FENDI早春大衣，以帝王氣勢展現帥氣。

這件大衣完全襯出李敏鎬的高挑身材，出自FENDI 春夏系列，由品牌創意總監Silvia Venturini Fendi打造，編織和針織成為點綴的細節，長大衣的左右兩側各以不規則圖紋和金、白色繡線，打造看似斑駁、實則華麗的刺繡FF字樣，呼應春夏以義大利小徑上的溫暖陽為靈感的色澤。

搭在FENDI大衣內的針織衫，是英國購物網店Matches Fashion的自有品牌RAEY，甫成立5年，創意總監為Christopher Kane的前任設計師Rachael Proud，以簡約俐落著稱，多為實穿的基本款單品。另外，這位平行世界的帝王李敏鎬，去凡間麵包店閒逛試吃時，則是穿上韓國男裝品牌BON的土耳其藍喀什米爾大衣現身，BON是韓國服裝集團HYUNGJI旗下男裝，以因應都會、高爾夫場合等修身剪裁為主設計。

FENDI早春男裝大衣，售價10萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI早春男裝大衣，售價10萬6,000元。圖／FENDI提供
李敏鎬穿FENDI早春男裝大衣直接指示金高銀為他的皇后。圖／截自NETFLIX
李敏鎬穿FENDI早春男裝大衣直接指示金高銀為他的皇后。圖／截自NETFLIX
李敏鎬穿FENDI早春男裝大衣、RAEY針織衫，直接指示金高銀為他的皇后。圖／截自NETFLIX
李敏鎬穿FENDI早春男裝大衣、RAEY針織衫，直接指示金高銀為他的皇后。圖／截自NETFLIX
李敏鎬在麵包店試吃時穿韓國男裝品牌BON的土耳其藍喀什米爾大衣。圖／取自sbs.co.kr
李敏鎬在麵包店試吃時穿韓國男裝品牌BON的土耳其藍喀什米爾大衣。圖／取自sbs.co.kr

品牌 FENDI

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