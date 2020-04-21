李敏鎬第二集就求婚！《永遠的君主》扮傲驕帥穿FENDI

邁入第二集的韓劇《The King：永遠的君主》，就結束在李敏鎬直接就地冊封金高銀為皇后、金高銀滿臉「是在哈囉」的錯愕中，讓粉絲再等下星期的進度，這場展現王之傲驕的求婚戲，李敏鎬穿了華麗的FENDI早春大衣，以帝王氣勢展現帥氣。

這件大衣完全襯出李敏鎬的高挑身材，出自FENDI 春夏系列，由品牌創意總監Silvia Venturini Fendi打造，編織和針織成為點綴的細節，長大衣的左右兩側各以不規則圖紋和金、白色繡線，打造看似斑駁、實則華麗的刺繡FF字樣，呼應春夏以義大利小徑上的溫暖陽為靈感的色澤。