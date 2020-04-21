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吃牛排送青木定治蛋糕！茹絲葵4大套餐寵愛媽媽

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
茹絲葵推出「美國菲力佐香酥松露」等4款珍愛套餐，售價2,980～3,500元。圖／茹絲葵提供
茹絲葵推出「美國菲力佐香酥松露」等4款珍愛套餐，售價2,980～3,500元。圖／茹絲葵提供

隨著母親節即將到來，茹絲葵牛排館自5月1日起，推出4款限時套餐，包括海陸、松露等不同組合內容，除了可享餐酒搭配優惠外，還再加贈青木定治特製的手工蛋糕。另外對於愛吃西式料理的民眾而言，位於台北晶華酒店內的RÒU By T-HAM台北晶華店，即日起也推出全新火腿Tapas餐點，讓消費者能品嘗精緻的西班牙火腿創意餐點。

茹絲葵本次的母親節珍愛套餐，供應時間為5月1日至5月10日，包括有菲力牛排搭配半份新鮮活龍蝦、菲力佐香料蟹肉、美國菲力佐香酥松露、經典牛排套餐等4種選擇。藉由菲力與龍蝦或是藍蟹肉的兩種組合，帶來餐桌上的海陸盛宴。「美國菲力佐香酥松露」則是藉由法國黑松露、白松露油與特製香料，增添菲力牛排的風采。「經典牛排套餐」可選擇頂級肋眼或是紐約牛排，滿足不同媽媽的喜好，每套售價2,890～3,500元。

活動期間也推出餐酒搭配優惠，任選2杯580元，任選3杯則為840元。另外點購珍愛套餐，再加贈青木定治特製的手工蛋糕，可品嚐到草莓慕斯、果凍與鮮奶油搭配而成的酸甜滋味。

RÒU By T-HAM台北晶華店此次藉由西班牙文化搭配台灣在地食材，推出全新火腿Tapas餐點。「薄切西班牙伊比利火腿佐松露菌菇抹醬」使用24個月的伊比利生火腿，搭配由蘑菇、松露、起司、迷迭等配料所製成的抹醬與麵包一同享用，每份800元。「伊比利火腿Croquette」則由火腿丁與胡蘿蔔、洋蔥、蒜苗等食材搓製而成，酥脆外皮包裹著火腿的鹹香，還有大蒜蛋黃醬與蔬菜的豐富滋味，每份280元。其他還有薄切24個月伊比利生火腿•Padano cheese•季節水果、火腿菌菇春捲搭南洋咖哩蛋黃醬等不同餐點。

隨著新菜上桌，RÒU By T-HAM台北晶華店自5月1日起，推出內用享指定酒款買1送1的優惠，另外即日起也與Uber Eats合作，推出多款外送餐點，並有

方便小家庭居家烹飪的「精選肉品食材箱」。針對到店購買的消費者，外帶或自取可享部份餐點7折的優惠。

點購茹絲葵珍愛套餐，再加贈青木定治特製的手工蛋糕。圖／茹絲葵提供
點購茹絲葵珍愛套餐，再加贈青木定治特製的手工蛋糕。圖／茹絲葵提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

RÒU By T-HAM台北晶華店推出「薄切西班牙伊比利火腿佐松露菌菇抹醬」，每份800元。圖／RÒU By T-HAM提供
RÒU By T-HAM台北晶華店推出「薄切西班牙伊比利火腿佐松露菌菇抹醬」，每份800元。圖／RÒU By T-HAM提供

西班牙 母親節

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