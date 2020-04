張翰帥秀表助攻 HUBLOT微信開賣一天完售

瑞士頂級製表品牌宇舶表(HUBLOT)將,今年新作之一Spirit of Big Bang Meca-10,結合超長十日動力Meca-10自製機芯與經典的酒桶形Spirit of Big Bang 45毫米表殼,是藏家心中的夢幻逸品。在居家防疫期間更大膽推出三只魔力黑陶瓷款透過微信官方帳號限量販售,定價84萬元的三枚表於4月13日當天就完售。當然,特地為愛牌演繹新表的演員張翰,無疑是助攻高手。

原本為圓形的HUB1201 Meca-10機芯,備有兩枚並聯式的發條盒與超長效的10日動力儲存功能,以往出現在經典的Big Bang系列表款中。這次結合宇舶主力的酒桶形表殼Spirit of Big Bang系列,並非直接放進去這麼簡單,而是必須重新修改將整個機芯結構,才能完全符合酒桶形表殼的空間配置,從開放式的表面欣賞起來才有意義。

全新HUB1233機芯保留Meca-10鏤空手上鍊機芯的所有基本架構,並採用獨樹一格的動力顯示:12點鐘位置,有兩組採用創新齒軌與小齒輪機制的傳動系統,在9點鐘與3點鐘位置之間來回滑動。同時在3點鐘位置還有一組數字用來顯示剩餘的動力天數。而與圓形Meca-10一樣,酒桶形機芯在外環兩側都有固定長度的表橋取代一般的機芯底板,結構彷彿當代建築中鏤空化的鋼樑骨架。