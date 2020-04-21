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資生堂、ALBION送醫護保養禮 穿粉色到到雪花秀送好禮
因為新冠肺炎疫情持續，不僅持續有保養品牌推出各種活動為醫護加油，之前發生的粉紅色口罩風波，也有韓系保養品力挺粉紅色，推出相關優惠活動。
為了替醫護人員加油，發現醫護人員每天都要戴口罩，臉上的勒痕、不適症狀也多，日系保養品牌ALBION宣布捐贈健康化妝水、相關保養品等價值逾百萬的商品，提供台安醫院、新光醫院等5家醫院的第一線醫護人員使用。而從5月1日至9月30日，醫護人員憑工作證至任一ALBION專櫃，享有「健康化妝水」濕敷服務，還可獲得健康頰膜2份。
資生堂也表示，捐助清潔保養產品給台大醫院的醫護人員，感謝付出。另全球資生堂集團也表示，4月15日開發一款護理肌膚敏弱粗糙的醫療級手部消毒液，17日起在日本4座工廠生產，預計每月產量20萬坪，將提供日本醫療機構使用。
韓系保養品牌雪花秀就曝光一張，代言人宋慧喬身穿粉色衣服的照片，代表推出一系列的粉紅運動，即日起至4月30日，只要穿粉紅色衣服或配件，並到雪花秀FB粉絲團按讚，至雪花秀全台櫃位，免費贈送雪御活顏系列體驗包乙份、免費體驗粉紅療癒保養，包括亮眸、玉手等雙重保養服務，療癒保養服務需要事先預約，另外同時購買指定粉紅色產品，加送限量雪御活顏3日體驗組。要讓所有穿粉紅衣服的人，肌膚也能散發出粉嫩的光澤。
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