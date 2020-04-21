遠傳、TutorABC攜手！網路門市限定「一費雙享」指定資費最高享近3萬元線上課程

疫情期間「線上自學」模式已成為最上道的進修管道，遠傳電信宣布與TutorABC攜手合作，即日起至5月31日推出遠傳電信網路門市限定的全新方案，攜碼、新申辦或續約指定資費方案就可享TutorABC、tutorJr線上英語課程，如果申辦電信資費又暫時沒有購機需求，選擇線上學習精實語言能力也很實用。

遠傳電信網路門市獨家推出「一費雙享」資費方案，申辦699元資費方案就可享有16堂專業師資的線上英語課程，可自由選擇TutorABC成人課程或是tutorJr少兒課程，同時享有4G行動上網吃到飽、網內互打免費；申辦1399元資費可享TutorABC或tutorJr價值近3萬元共48堂課程，換算下來相當於每個月只需約400元就可以行動上網吃到飽。

TutorABC、tutorJr線上真人教學平台擁有專利的「動態課程系統」（DCGS，Dynamic Course Generation System），媒合學習者與全球外籍顧問，精準打造定製化課程和教材，開創獨有的在線真人互動及實境教學模式。在全球80個國家、100個城市，擁有超過30,000名外籍顧問。方案內容設計依據專業英語教學師資建議，讓用戶在兩個月內持續上課，還能依據個人語言學習的需求搭配彈性選課，不論是想開口說英文、準備英檢或出國深造都有適合的方案內容與課程建議。