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台北遠東每晚點燈「現愛心」！醫護專屬「用餐半價」
新冠肺炎疫情持續數月，香格里拉台北遠東國際大飯店為向無私犧牲奉獻的醫護人員表達最真摯的謝意，即日起，每晚6點於飯店建築大樓點燈「現愛心」。此外，也以實際行動相挺，香格里拉台北、台南遠東國際大飯店在即將到來的護士節 (5月12日)，聯手推出「掌聲致敬．感謝有您」醫護人員回饋專案，即日起至5月31日，只要出示在職醫院的服務工作證，即享飯店內所有餐廳用餐5折，預訂「暖心假期」住房專案再享85折專屬優惠。
即日起至5月31日，出示在職醫院的服務工作證即可享「暖心假期．樂遊台北」住房專案的房價85折，折扣後每房每晚4,335元起（原價23,500元起，約18折），專案含雙人自助早餐、房型免費升等，提前入住及延後退房等服務，讓醫護人員有充足時間休息放鬆。
此外，還可免費至行政貴賓樓層專屬的「豪華閣」貴賓廊享受全天候飲料茶點、晚點雞尾酒及自助小點。未滿12歲以下兒童可免費加床。針對長住需求者，也加碼推出連續入住折扣及洗衣服務抵用金。
香格里拉台北遠東5大美食餐廳：上海醉月樓 (39樓)、馬可波羅義大利餐廳 (38樓)、ibuki日本料理餐廳 (7樓)、遠東Café自助餐廳及香宮粵菜餐廳 (6樓)，不限平假日，也首度推出從未見過的5折用餐優惠，為醫護人員打氣補充好體力。
相關資訊可洽：台北02-2376-3266，台南06-702-8888。
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