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巧克力獻母親！福灣「島嶼時光」 台灣4大美景帶回家

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
福灣巧克力的「島嶼時光」，以外觀、風味，對應出台灣最令人自豪的景色。圖／福灣巧克力提供
福灣巧克力的「島嶼時光」，以外觀、風味，對應出台灣最令人自豪的景色。圖／福灣巧克力提供

「不能出門宅在家，就把台灣絕景帶回家」，這是福灣巧克力獻給母親的新作；GODIVA則將「媽媽想要的全納進禮盒中」。中西滋味，各有美好。

疫情尚未明朗，今年的母親節也許不適合帶媽媽吃大餐、出國旅行，「福灣巧克力」於是搜齊台灣四大美景─阿里山的雲朵、台東太麻里的日出、日月潭的落日餘暉與九份的茶香，回家陪伴母親，泡一壺茶，伴隨著屏東在地可可的風味，與媽媽一同品賞「島嶼時光」，禮盒售價1,650元，限量200組，即日起於官網及福灣巧克力101門市販售。

這款「島嶼時光」禮盒，業者與知名美食企劃人小川弘純共同創作，籌備到完成耗時近一年。福灣巧克力創辦人許華仁說，這四款巧克力在調配上的難度極高，巧克力、茶、水果、花卉四樣食材，本身就有豐富的香味跟滋味，因此要截長補短，在味道上取得平衡，「我們製作茶巧克力雖然很有經驗，但加上花朵可能會帶來澀味，或是果乾酸甜度是否能相輔相成。同時，還要考慮整體在視覺上的美感」。最後推出黑、白巧克力各兩款，並以其外觀、風味，對應出台灣最令人自豪的景色。

例如「九份黃昏邂逅」。以2019年拿下世界巧克力大賽ICA全球總決賽最大獎「世界最佳黑巧克力」的「台灣一號屏東巧克力62%」為基底，融入東方美人茶粉，撒上來自嘉義、香氣馥郁的食用玫瑰花瓣，並以手工劃上特調的梅粉巧克力，融合鹹、酸、甜三種風味，展現十足「台灣味」；「阿里山雲彩」同樣用台灣一號屏東黑巧克力62%，加上烏龍茶粉，搭配清香的桂花瓣與來自台東的香橙果乾，烏龍的甘醇香氣將果香襯托得更加悠長。

母親節檔期，GODIVA也精選3款禮盒獨享8折優惠。5/10前，購買金裝巧克力心形禮盒12顆裝、Cube立方松露巧克力禮盒16顆裝、巧克力珠寶禮盒30顆裝，均享8折優惠。

GODIVA母親節檔期精選禮盒享8折優惠。圖／GODIVA提供
GODIVA母親節檔期精選禮盒享8折優惠。圖／GODIVA提供
福灣巧克力母親節禮盒「島嶼時光」。圖／福灣巧克力提供
福灣巧克力母親節禮盒「島嶼時光」。圖／福灣巧克力提供

巧克力 屏東

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