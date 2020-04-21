吃啤酒？還是喝點心餅？臺虎能「吃」的啤酒來了

氣候漸暖，新風味的啤酒陸續上市。其中，最妙的是臺虎又出新花招，推出能「吃」的啤酒─聯名臺虎精釀x優雅食；金車柏克金在世界啤酒大賽奪冠的「老啤酒」也登陸台灣；美國精釀白啤酒銷售第一的Blue Moon藍月白啤酒、青峰代言的KIRIN淡麗GREENLABEL，都讓今夏啤酒市場充滿話題。

「吃」的啤酒？這是臺虎精釀與優雅食點心餅的聯名，以英式波特和美式小麥兩款精典啤酒做為發想。例如想要來點「英式優雅」，可以臺虎英式波特 x 優雅食波特風味點心餅，「波特」是來自英國的深色酒液啤酒，起源於18世紀，經過數百年，仍是精釀啤酒圈熱門的啤酒類型；英式波特點心餅，則以大麥味與焦烤香緊密結合，混入其中的啤酒酵母大大提升了香氣，口感酥脆，在嘴裡有更豐富的層次。「美式直率」的組合是臺虎美式小麥 x 優雅食IPA風味點心餅，一口啤酒、一把脆麵，最速配。

金車柏克金「老啤酒」摘下2019年英國WBA世界啤酒大賽(World Beer Awards)老啤酒類別的「世界冠軍」，在台灣也喝得到。老啤酒Altbier源自德國杜塞道夫(Düsseldorf)，名稱中的「老」指的是「古老的釀造風格」，採頂層發酵低溫熟成，酒液為古銅色，酒體層次豐富，豐潤的麥芽和果乾香氣與酒花的辛香交織，尾韻乾爽。

老啤酒飽滿且富有深色麥芽的風味，適合與重口味的菜色搭配，像是燒烤、煙燻臘腸等， 能增味蕾豐厚感並達到平衡；此外，與起司蛋糕或巧克力一起品嘗，也能產生不同的絕妙滋味。

疫情期間少出門，那就一起宅在家，和朋友遠距視訊開趴吧！全新的「Blue Moon藍月白啤酒」也登陸台灣，50%以上的小麥含量與未過濾酵母，搭配精緻釀酒工藝，創造出清甜順口的果香感，翻轉啤酒的傳統印象。另一款Erdinger Weissbier 艾丁格小麥白啤酒，則以德國百年經典製程加上專屬瓶中二次發酵工藝，慢慢發酵出一層層如香檳般的綿密氣泡與泡沫，散發獨特的香草氣息與清新果香，享有「全球最受歡迎德國小麥白啤酒」的美譽。

想要在家品飲白啤酒，艾丁格小麥白啤酒最適合純飲，搭配大杯口啤酒曲線杯更能品飲出經典的香檳級泡沫和香草氣息。而藍月白啤酒搭配柳橙切片一同品飲，就能帶出微甜橙香的爽口滋味。

KIRIN淡麗GREENLABEL啤酒則請來青峰代言，同時推出「清爽喝，多集點」活動。即日起購買KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒貼有罐身貼紙之活動商品，撕開並登錄序號，達指定集點門檻即可兌換青峰語錄限量小酒杯或舒寫本，換完為止，兌換期限至6月30日。