心湄姐時髦跟一波DELVAUX 和《夫婦的世界》金喜愛撞包

韓劇《夫婦的世界》以高端狗血的猛烈持續引起熱議，演技超強的正宮金喜愛，也繼續以奢華穿搭的氣勢，展現被離婚也不能輸的張力，在第7集再度拎了比利時頂級皮件品牌DELVAUX登場，而「藍教主」心湄姐在去年就已經擁有同個包款，撞包氣場威力十足。

繼選搭DELVAUX Brillant黑色牛皮中型肩背手提包之後，金喜愛再度以Brillant的煙灰色寬版漸層色包款登場，Brillant誕生於1958年，是品牌的經典款，每一季都會跟上當季的設計主軸推出新款，在春夏向街頭文化靠攏，以塗鴉藝術、都會感、線條作為細節設計。而金喜愛、藍心湄選用的煙灰色款式，來自DELVAUX傳承已久的工藝，即是在每一季都會推出一個由3個諧色調皮革組成的包款，在光線折射下，反射細微色差的光輝，是品牌粉絲熱愛的一項低調設計。