用無限紐結歌頌母愛！Pandora母親節系列優雅又有涵義

母親節即將到來，要展現對媽媽的感謝，就送上有故事性的飾品吧！丹麥珠寶品牌Pandora推出母親節系列，以簡約的無限紐結符號為創作靈感，設計一系列的吊飾、戒指與項鍊等，象徵母親與小孩間的不斷血脈相依，以925銀與Pandora Rose玫瑰金色材質打造，另也有一系列的母親節相關飾品。

Pandora以∞為靈感，中間以紐結方式呈現，無限符號象徵永恆不滅，紐結則是代表親情切不斷的連結，充滿簡約與優雅的設計，而且具有深刻的故事性。