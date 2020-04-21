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用無限紐結歌頌母愛！Pandora母親節系列優雅又有涵義

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Pandora Rose MOM字母鋯石吊飾／2,080元。圖／Pandora提供
Pandora Rose MOM字母鋯石吊飾／2,080元。圖／Pandora提供

母親節即將到來，要展現對媽媽的感謝，就送上有故事性的飾品吧！丹麥珠寶品牌Pandora推出母親節系列，以簡約的無限紐結符號為創作靈感，設計一系列的吊飾、戒指與項鍊等，象徵母親與小孩間的不斷血脈相依，以925銀與Pandora Rose玫瑰金色材質打造，另也有一系列的母親節相關飾品。

Pandora以∞為靈感，中間以紐結方式呈現，無限符號象徵永恆不滅，紐結則是代表親情切不斷的連結，充滿簡約與優雅的設計，而且具有深刻的故事性。

另外也有更直白的串珠吊飾，以「MOM」三個英文字母，作為直接的代表，並有多款以MOM為主設計的吊飾。另也有經典的家庭樹愛心釦頭打造，加上Family字樣象徵家庭。能用最直接方法，感謝母親。

Pandora以無限紐結，設計簡約優雅的飾品，送給母親。圖／Pandora提供
Pandora以無限紐結，設計簡約優雅的飾品，送給母親。圖／Pandora提供
Pandora以無限紐結，設計簡約優雅的飾品，送給母親。圖／Pandora提供
Pandora以無限紐結，設計簡約優雅的飾品，送給母親。圖／Pandora提供
Pandora Rose無限纏繞鋯石串飾／1,880元。圖／Pandora提供
Pandora Rose無限纏繞鋯石串飾／1,880元。圖／Pandora提供
Pandora以無限紐結，設計簡約優雅的飾品，送給母親。圖／Pandora提供
Pandora以無限紐結，設計簡約優雅的飾品，送給母親。圖／Pandora提供
Pandora以無限紐結，設計簡約優雅的飾品，送給母親。圖／Pandora提供
Pandora以無限紐結，設計簡約優雅的飾品，送給母親。圖／Pandora提供
Pandora Rose璀燦無限鋯石戒指／3,280元。圖／Pandora提供
Pandora Rose璀燦無限鋯石戒指／3,280元。圖／Pandora提供
Pandora無限紐結925銀愛心串飾／880元。圖／Pandora提供
Pandora無限紐結925銀愛心串飾／880元。圖／Pandora提供
Pandora以無限紐結，設計簡約優雅的飾品，送給母親。圖／Pandora提供
Pandora以無限紐結，設計簡約優雅的飾品，送給母親。圖／Pandora提供
Pandora Rose歌頌母愛心形串飾／1,580元。圖／Pandora提供
Pandora Rose歌頌母愛心形串飾／1,580元。圖／Pandora提供
Pandora Rose無限紐結愛心琺瑯吊飾／2,480元。圖／Pandora提供
Pandora Rose無限紐結愛心琺瑯吊飾／2,480元。圖／Pandora提供

母親節

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