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不找嘉玲了！「蕙玲」快來 趣淘漫旅─台北免費住一晚
新冠肺炎疫情持續緊張，凱撒飯店連鎖旗下Hotel Cham Cham趣淘漫旅─台北即日起至4月30日推出「尋找蕙玲」活動，免費請同音同字「蕙玲」入住一晚。
趣淘漫旅─台北表示，疫情期間，防疫工作與服務品質皆不能鬆懈，在趣淘漫旅的年輕活潑品牌精神之下，母親節來臨前，員工們集思廣益，發揮創意舉行與總經理「蕙玲」同名活動，邀請同音同名的民眾，免費入住趣淘漫旅─台北一晚，只要音同「ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄥˊ」，也可以優惠價格2,099雙人入住探索客房一晚，加贈足部芳療按摩券。
「尋找蕙玲」免費入住活動
活動時間：即日起至4月30日
活動辦法：同字「蕙玲」於趣淘漫旅─台北官方FB粉絲團貼文下留言，活動結束後抽出3名，免費入住探索客房乙晚。(得獎者本人須入住，可攜伴一位同行)
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