不找嘉玲了！「蕙玲」快來 趣淘漫旅─台北免費住一晚

Restaurant Felix 是一間甫於2020 年1 月30 日於荷蘭阿姆斯特丹開幕的新餐廳。餐廳位於市區內歷史悠久的Felix Meritis 大樓內，擁有絕佳的地理位置與歷史背景。Felix Meritis 建於1788 年，原先的建築功能是在提供社會文化發展的文教會所，希望透過音樂、繪畫、物理學、商業和文學⋯等不同形式的文化發展讓城市整體的社會與文教體系更為健全，建築本身可以說所代表的就是一個城市社會文化基礎發展的實際體現。

2020-04-21 10:26