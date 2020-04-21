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重塑經典！adidas連發新鞋紀念Superstar問世50周年
adidas有無數經典鞋款，像是Superstar就是每個人幾乎都會有過的系列，今年問世50周年，因此品牌特別推出了三款旗艦鞋，來延續這傳奇歷史。而Converse的Chuck 70鞋款也是不停進化，新的設計聯手了藝術家Spencer創造出充滿個性塗鴉的裝飾。
adidas的Superstar系列鞋款，堪稱是經典中的經典，為了紀念推出50周年，於是adidas分別打造了Ultraboost、4D 1.0及Pro model 3款致敬鞋款。從Superstar的原型鞋擷取靈感，讓Ultraboost搭載BOOST中底與皮革鞋面，加上經典貝殼頭紋理、側邊三線標誌及燙金字樣等招牌元素，重現鞋款精隨。而4D 1.0則以Superstar黑白配色綴以標誌性金標Logo，搭配Futuracraft 4D中底提供舒適的穿著體驗。與Superstar同樣橫掃球場adidas Pro model 2G不僅保留貝殼頭紋理設計，更以全腳掌的Bounce中底打造穩定回彈，讓籃球神鞋回歸。
而Chuck 70的誕生一開始也是為了籃球運動，不過隨著時代改變，而成為了多數人必備的休閒鞋款之一。而Converse與饒舌歌手Tyler, the Creator合作的「Artist Series」系列，更是不停的與新銳藝術家聯手，讓Chuck 70帆布高筒鞋，有著全新的面貌。如同藝術家Spencer在這季將他筆下情緒飽滿的人物故事呈現在經典Chuck 70之上，將帆布鞋面變為充滿創造力的畫布。Spencer把他在工作室中創作了每一個場景，將個性化的圖案呈現，結合精緻細節，豐富色彩，與充滿個人情感的想像力。
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