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免打400次！Nespresso新款人氣甜點風味咖啡一鍵完成

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Nespresso香草閃電泡芙風味咖啡，帶有細緻絲滑的香草馥郁香氣及豐富的口感層次。圖／Nespresso提供
Nespresso香草閃電泡芙風味咖啡，帶有細緻絲滑的香草馥郁香氣及豐富的口感層次。圖／Nespresso提供

近來相當走紅的「400次咖啡」，使用即溶咖啡、糖、水按照1：1：1比例製作，雖然奶泡綿密喝起來甜蜜又療癒，但糖分不低其實不太適合經常飲用。如果想要享受甜點感的咖啡又不要有太多負擔，Nespresso的新口味就能輕鬆製作完成。

Nespresso以人氣甜點為靈感，推出「咖啡大師牛奶特調系列」全新3款風味咖啡，包括：香草閃電泡芙風味咖啡、焦糖烤布蕾風味咖啡，以及松露巧克力風味咖啡。香草閃電泡芙風味咖啡帶有細緻絲滑的香草馥郁香氣及豐富的口感層次，啜飲一口即可感受幸福愉悅的甜蜜滋味；焦糖烤布蕾風味咖啡則是帶有醇厚綿密的焦糖烤布蕾香氣，與阿拉比卡咖啡的烘烤香調完美融合，濃醇圓潤的口感叫人無法抗拒；松露巧克力風味咖啡蘊含濃郁誘人的黑巧克力香氣與圓潤平衡的穀物香調，帶來有如品嚐松露巧克力般的驚艷口感，在家就能打造奢華咖啡饗宴。Nespresso更同步以限量版方式推出甜蜜風味咖啡6條珍藏組，讓喜愛搭配牛奶的咖啡愛好者一次收藏全系列經典及甜點風味咖啡。

疫情讓民眾在家時間變長，甚至必須在家工作，泡杯咖啡陪伴居家時光更顯重要；同時，隨著母親節將至，Nespresso即日起限時推出母親節優惠活動，全系列咖啡機2,990元起，Barista咖啡大師調理機、奶泡機也都有優惠加購價，不想出門還可透過24小時服務的官方網站與免費客服專線提供完善的訂購服務。

松露巧克力風味咖啡，蘊含濃郁誘人的黑巧克力香氣與圓潤平衡的穀物香調。圖／Nespresso提供
松露巧克力風味咖啡，蘊含濃郁誘人的黑巧克力香氣與圓潤平衡的穀物香調。圖／Nespresso提供
Nespresso焦糖烤布蕾風味咖啡，帶有醇厚綿密的焦糖烤布蕾香氣，與阿拉比卡咖啡的烘烤香調完美融合。圖／Nespresso提供
Nespresso焦糖烤布蕾風味咖啡，帶有醇厚綿密的焦糖烤布蕾香氣，與阿拉比卡咖啡的烘烤香調完美融合。圖／Nespresso提供
3款新品搭配奶泡、調味香料，輕鬆完成甜點風味咖啡特調。圖／Nespresso提供
3款新品搭配奶泡、調味香料，輕鬆完成甜點風味咖啡特調。圖／Nespresso提供
Nespresso甜蜜風味珍藏6條裝，建議售價1,260元。圖／Nespresso提供
Nespresso甜蜜風味珍藏6條裝，建議售價1,260元。圖／Nespresso提供

咖啡 巧克力 人氣甜點

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