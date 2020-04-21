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獨／房租調漲4倍 13年「四知堂」4月底熄燈
已經有超過13年歲月，受到許多文人雅士所喜愛的中菜餐廳「四知堂」宣佈，因租約因素加上疫情衝擊，預計將於4月底結束營業。負責人陳超文也表示，「很抱歉，已經無力再保留了」
四知堂所座落的「虹廬」，建物出自於台灣建築名師王大閎之手，外型沉穩帶著優雅。最初四知堂成立時，建物本身宛若廢墟，但耗時近5個月重新整理裝潢，打造出具有古樸與人情味的用餐環境，建物本身也於去年被列舉為歷史建築，更添故事性。四知堂店名取自「天知、地知、你知、我知」，提供講究、高質感的台菜料理，而且變化多元。包括花雕黃豆豬腳、芋頭海鮮米苔目、果香蒜泥白肉都曾在菜單現身。由於環境樸直典雅、餐食水準高，因此是許多政商名流、藝文人士的用餐之選，連坂本龍一都曾是座上嘉賓，
疫情衝擊之下，四知堂的業績直線下滑近8成，但在近兩週時期，仍製作了約1,000份的餐點送至醫院，盼能為社會貢獻心力。四知堂負責人陳超文表示，四知堂宣告停業，主要是因為房東不斷趕人，多年以來已調漲4倍房租，而且政府的紓困方案最快要7月才能撥款，因此儘管自己仍能希望保護這棟房子，但是已經無能為力，預計將於4月底結束營業。陳超文也表示，希望能在迪化街等區域找到下一個營業地點。
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