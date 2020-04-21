范少勳Berluti飛行外套巧搭雙排扣西裝 大男孩走跳「灰」時尚

男性的正式服裝裡，黑與白是多數之選。而在黑與白之間的灰，其實因為深淺變化不一，各有明亮或深沈的不同印象呈現。新生代男演員范少勳日前穿上Berluti 2020夏季系列新裝，以灰色的飛行外套外搭直條紋成套西裝，展現衝突、反差的鮮明個性。

范少勳去年演出電影「下半場」聲名大噪，近期則陸續有公視實境節目「阮三个」持續受到各方關注。這回他穿上立體剪裁的Berluti灰色條紋羊毛西裝，內搭同色系的大理石紋真絲襯衫，但鞋履則換上綴飾消光藍楦頭的Stellar休閒鞋款，加上外罩的灰色飛行外套，展現黑白之外的多層次穿搭魅力。喜歡灰色？BOSS 2020春夏另有輕便的雙釦成套灰色彈性混紡西裝，不過度強調的肩線，讓整體結構看起來自然而舒服，同時下半身則是灰色的羊毛長褲，相較於英式西服的厚重嚴謹，更接近日常休閒的輕便氣息。內搭時下流行的「小粉紅」色，營造出視覺的輕盈感。