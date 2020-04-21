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范少勳Berluti飛行外套巧搭雙排扣西裝 大男孩走跳「灰」時尚

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
范少勳勳以灰色飛行外套搭配正式雙排扣西裝，展現不循常規的破格活力。圖 / Berluti提供。
范少勳勳以灰色飛行外套搭配正式雙排扣西裝，展現不循常規的破格活力。圖 / Berluti提供。

男性的正式服裝裡，黑與白是多數之選。而在黑與白之間的灰，其實因為深淺變化不一，各有明亮或深沈的不同印象呈現。新生代男演員范少勳日前穿上Berluti 2020夏季系列新裝，以灰色的飛行外套外搭直條紋成套西裝，展現衝突、反差的鮮明個性。

范少勳去年演出電影「下半場」聲名大噪，近期則陸續有公視實境節目「阮三个」持續受到各方關注。這回他穿上立體剪裁的Berluti灰色條紋羊毛西裝，內搭同色系的大理石紋真絲襯衫，但鞋履則換上綴飾消光藍楦頭的Stellar休閒鞋款，加上外罩的灰色飛行外套，展現黑白之外的多層次穿搭魅力。喜歡灰色？BOSS 2020春夏另有輕便的雙釦成套灰色彈性混紡西裝，不過度強調的肩線，讓整體結構看起來自然而舒服，同時下半身則是灰色的羊毛長褲，相較於英式西服的厚重嚴謹，更接近日常休閒的輕便氣息。內搭時下流行的「小粉紅」色，營造出視覺的輕盈感。

而回到正式場合，Carnival嘉裕西服的灰色威爾斯親王格混紡西裝則散發英式風格，透過淺灰色格紋嵌粉色線條，增加了是覺得明亮感。起源於英王室愛德華八世命名的「威爾斯親王格」，除添增了灰色西裝的細節，同時帶有英國貴族的聯想，而西上衣以單衩設計的背後剪裁俐落，加上貼式口袋設計，更讓整體呈現更為休閒輕鬆。

起源於大不列顛的威爾斯親王、愛德華八世命名的「威爾斯親王格」，除添增了灰色西裝的細節，也帶有英國貴族的聯想。圖 / Carnival嘉裕西服提供。
起源於大不列顛的威爾斯親王、愛德華八世命名的「威爾斯親王格」，除添增了灰色西裝的細節，也帶有英國貴族的聯想。圖 / Carnival嘉裕西服提供。
BOSS，灰色彈性混紡西裝外套，17,400元，羊毛西裝褲7,400元。圖 / BOSS提供。
BOSS，灰色彈性混紡西裝外套，17,400元，羊毛西裝褲7,400元。圖 / BOSS提供。
Berluti，Scritto灰色外套，12萬9,000元。圖 / Berluti提供。
Berluti，Scritto灰色外套，12萬9,000元。圖 / Berluti提供。
Carnival，Carnival Generation系列灰色格紋成套西裝，6,980元。圖 / Carnival嘉裕西服提供。
Carnival，Carnival Generation系列灰色格紋成套西裝，6,980元。圖 / Carnival嘉裕西服提供。
BOSS時裝裡只要屬於正式西上裝，標籤上都將有BOSS tailored字樣。圖 / BOSS提供。
BOSS時裝裡只要屬於正式西上裝，標籤上都將有BOSS tailored字樣。圖 / BOSS提供。

西裝 男性

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