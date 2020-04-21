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感謝台灣醫護人員！3INA推「潤色護唇膏」只送不賣

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
「粉感謝潤色護唇膏」的外殼印有滿版英文、日文等各國語言的「感謝」字樣。圖／3INA提供
「粉感謝潤色護唇膏」的外殼印有滿版英文、日文等各國語言的「感謝」字樣。圖／3INA提供

全球壟罩在新冠肺炎疫情中，最辛苦的莫過於醫護人員。而台灣的防疫成績有目共睹，除了民眾政府互相配合之外，也仰賴著醫護人員在第一線堅守崗位。最近不少知名標的建築物像是101、圓山飯店等都使用燈光效果表達對全台醫護工作者的感謝，而來自西班牙的彩妝品牌3INA也加入這個陣容，送上「粉感謝潤色護唇膏」，幫醫護人員守護、滋潤雙唇。

「粉感謝潤色護唇膏」的外殼印有滿版英文、日文等各國語言的「感謝」字樣，添加像是「智慧pH值潤色科技」、「天然保濕鎖水因子」等多重美唇成分，能跟著雙唇的pH值自然潤色，呈現潤澤Baby粉嫩感。沒有過多色彩會造成穿戴口罩的脫妝困擾，最適合醫護人員使用。

之前「粉感謝潤色護唇膏」首次在國外推出時也是響應公益，這次特別在台灣推出「只送不賣」的醫護人員限定回饋暖心禮活動，只要在4月23日到4月30日間到全台任一3INA專櫃出示本人的醫護工作證，就可獲贈「粉感謝潤色護唇膏」一支，同時享有當日消費不限金額、現抵100元的優惠(數量有限送完為止)。

3INA推出「粉感謝潤色護唇膏」醫護人員限定回饋暖心禮。圖／3INA提供
3INA推出「粉感謝潤色護唇膏」醫護人員限定回饋暖心禮。圖／3INA提供
3INA推出「粉感謝潤色護唇膏」醫護人員限定回饋暖心禮。圖／3INA提供
3INA推出「粉感謝潤色護唇膏」醫護人員限定回饋暖心禮。圖／3INA提供
「粉感謝潤色護唇膏」的外殼印有滿版英文、日文等各國語言的「感謝」字樣。圖／3INA提供
「粉感謝潤色護唇膏」的外殼印有滿版英文、日文等各國語言的「感謝」字樣。圖／3INA提供
「智慧pH值潤色科技」、「天然保濕鎖水因子」等多重美唇成分，能跟著雙唇的pH值自然潤色，呈現潤澤Baby粉嫩感。圖／3INA提供
「智慧pH值潤色科技」、「天然保濕鎖水因子」等多重美唇成分，能跟著雙唇的pH值自然潤色，呈現潤澤Baby粉嫩感。圖／3INA提供

醫護人員 護唇

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