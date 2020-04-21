感謝台灣醫護人員！3INA推「潤色護唇膏」只送不賣

全球壟罩在新冠肺炎疫情中，最辛苦的莫過於醫護人員。而台灣的防疫成績有目共睹，除了民眾政府互相配合之外，也仰賴著醫護人員在第一線堅守崗位。最近不少知名標的建築物像是101、圓山飯店等都使用燈光效果表達對全台醫護工作者的感謝，而來自西班牙的彩妝品牌3INA也加入這個陣容，送上「粉感謝潤色護唇膏」，幫醫護人員守護、滋潤雙唇。

「粉感謝潤色護唇膏」的外殼印有滿版英文、日文等各國語言的「感謝」字樣，添加像是「智慧pH值潤色科技」、「天然保濕鎖水因子」等多重美唇成分，能跟著雙唇的pH值自然潤色，呈現潤澤Baby粉嫩感。沒有過多色彩會造成穿戴口罩的脫妝困擾，最適合醫護人員使用。